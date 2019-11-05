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Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

06.11.2019 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Судьба страны и судьба человека. Такой разный масштаб, но столько аналогий, и такие схожие сценарии. Линия жизни начинается с рождения. Без него нет будущего, нет продолжения. У каждого человека. У каждого рода. У каждой страны.

Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

О первых аппаратах УЗИ рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Кабинет УЗИ. Этот малыш еще не родился.  Но маме уже показывают будущего члена семьи.

Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

Конечно, у современнейшего оборудования совсем другие функции. Но как не подарить  такие радостные мгновенья  счастливой маме.

Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

Это раньше  УЗИ для беременных было роскошью – аппаратов попросту не было в медучреждениях.  По факту узнавали не только пол ребенка. Такой диагностический  пробел – огромный риск и для здоровья матери, и для жизни малыша. 

В Москве аппараты УЗИ начали появляться  с 1980, в Минске – с 1984 года. И только начали появляться.

Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

До того момента, пока каждая беременная за 9 месяцев может в любой клинике несколько раз  пройти тщательное обследование – годы. Годы тотального переоснащения и развития белорусской гинекологи и акушерства.   

Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

Это генетическое УЗИ. Его делают на ранних сроках беременности. 3D изображение. Вот так выглядит малыш на 16-й неделе. Современные аппараты настолько  высокой четкости, что при увеличении, позволяют рассмотреть любую мелкую деталь.

Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

Наталья Ивушкина, заведующая отделением ультразвуковой диагностики УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:
На маленьких сроках мы оперируем, измеряем структуры до 10 долей миллиметра и зачастую эти десятые доли решают чью-то судьбу.

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Наталья Ивушкина
 
Теги: Минск
 
 
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Судьба страны и судьба человека. Такой разный масштаб, но столько аналогий, и такие схожие сценарии. Линия жизни начинается с рождения. Без него нет будущего, нет...
 
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