Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

Источник материала: СТВ

Судьба страны и судьба человека. Такой разный масштаб, но столько аналогий, и такие схожие сценарии. Линия жизни начинается с рождения. Без него нет будущего, нет продолжения. У каждого человека. У каждого рода. У каждой страны.





О первых аппаратах УЗИ рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Кабинет УЗИ. Этот малыш еще не родился. Но маме уже показывают будущего члена семьи.





Конечно, у современнейшего оборудования совсем другие функции. Но как не подарить такие радостные мгновенья счастливой маме.

Это раньше УЗИ для беременных было роскошью – аппаратов попросту не было в медучреждениях. По факту узнавали не только пол ребенка. Такой диагностический пробел – огромный риск и для здоровья матери, и для жизни малыша.

В Москве аппараты УЗИ начали появляться с 1980, в Минске – с 1984 года. И только начали появляться.





До того момента, пока каждая беременная за 9 месяцев может в любой клинике несколько раз пройти тщательное обследование – годы. Годы тотального переоснащения и развития белорусской гинекологи и акушерства.





Это генетическое УЗИ. Его делают на ранних сроках беременности. 3D изображение. Вот так выглядит малыш на 16-й неделе. Современные аппараты настолько высокой четкости, что при увеличении, позволяют рассмотреть любую мелкую деталь.





Наталья Ивушкина, заведующая отделением ультразвуковой диагностики УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:

На маленьких сроках мы оперируем, измеряем структуры до 10 долей миллиметра и зачастую эти десятые доли решают чью-то судьбу.