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Новости экономики за 06.11.2019

06.11.2019 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда будет снижена ставка рефинансирования? Какие проекты реализуют вновь зарегистрированные резиденты индустриального парка «Великий камень»? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования снижается до 9 %

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДВА НОВЫХ РЕЗИДЕНТА ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» НА ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» представлен на второй международной выставке импортных товаров и услуг, которая 5 ноября открылась в Шанхае. 6 ноября зарегистрированы два новых резидента «Великого камня».

Новости экономики за 06.11.2019

Один из них создаст в парке научно-исследовательский центр для разработки спутниковых систем коммуникации и контроля. Второй реализует проект в области промышленной полиграфии. Кроме этого, индустриальным парком подписан меморандум о сотрудничестве с Инчуаньской технико-экономической зоной.

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ МЕДИЦИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В БАКУ

Мировые тренды медицины, технологии, оборудование будущего и новейшие лекарственные препараты. Все достижения современной медицины представлены на международной выставке инноваций в Баку. Это крупнейшая на Кавказе и единственная в Азербайджане выставочная площадка, охватывающая инновации в области медицины и здравоохранения.

Новости экономики за 06.11.2019

Национальный центр маркетинга при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане выступил организатором экспозиции нашей страны. За последние годы увеличился объем поставок белорусских лекарств на азербайджанский рынок. На 2,5 миллиона рублей наши учреждения здравоохранения оказали гражданам Азербайджана медуслуг только за 2018 год.

БЕЛОРУССКАЯ ТЕХНИКА В ГАВАНЕ

Карьерные самосвалы, сельхозоборудование, запчасти, новые модели тракторов Belarus для работы в любых климатических условиях – белорусские промышленные предприятия представили свою продукцию на выставке в Гаване.

Новости экономики за 06.11.2019

FIHAV входит в тройку крупнейших выставок в Латинской Америке. В 2019 году в ней принимают участие более 4000 компаний из 60 стран, в том числе из Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Испании.

БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ НА FOOD EXPO В КАЗАХСТАНЕ

Национальная экспозиция Беларуси стала крупнейшей на выставке продуктов питания в Казахстане. Национальный колорит экспозиции подчеркивает дизайн павильона – в стиле белорусского дома из красного кирпича с витражными окнами, открытой верандой и живыми цветами.

Новости экономики за 06.11.2019

Витебский, Гродненский, Ошмянский и Слонимский мясокомбинаты представляют мясные и колбасные деликатесы, консервы, субпродукты. Молочные коктейли и йогурты, сыры и крупы – белорусская продукция пользуется особым успехом в Казахстане.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Когда будет снижена ставка рефинансирования? Какие проекты реализуют вновь зарегистрированные резиденты индустриального парка «Великий...
 
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