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Ставка рефинансирования снижается до 9%

06.11.2019 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это исторический минимум. Решение принято 6 ноября правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки экономический рост ускоряется.

Согласно решению правления Нацбанка, ставка рефинансирования будет снижена до 9 % годовых с 20 ноября.

Больше новостей экономики за 6 ноября здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Это исторический минимум. Решение принято 6 ноября правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили в...
 
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