Как официанты подписывают столики, которые им не нравятся. Это случайно узнала постоянная клиентка кафе

Источник материала: СТВ

Женщина была возмущена, когда обнаружила, что работница кафе назвала ее двухлетнюю дочь ужасным ребенком. Об этом посетительница заведения узнала из подписи столика в чеке.

По информации Daily Mail, Кимберли обедала со своей семьей в кафе. Инцидент произошел в Новой Зеландии.

Когда женщина получила предварительный чек, то увидела, что ее дочка вызывала раздражение у официантки.





Вместо того, чтобы просто написать номер столика в графе, девушка назвала его «семья с ужасным ребенком».

Кимберли опубликовала фото чека на своей странице в соцсетях и отметила, что не ожидала такого от кафе. «Возможно, они захотят получше обучить персонал. Мы приезжаем в это место почти каждые выходные. Моя дочка ведет себя вежливо и дружелюбно, мы никогда не оставляли после себя беспорядок. Смешно то, что работники заведения в лицо называют мою дочь милой».

Семья решила не дожидаться своего заказа и ушла. До этого чек показали одному из сотрудников – они никак не прокомментировал действия коллеги.





Женщина призналась, что руководство кафе связалось с ними и извинилось. Заведение действовало быстро и решало проблему. Менеджер заявил, что компания невероятно разочарована этим инцидентом. Мужчина лично принес извинения семье и возместил сумму чека. «Это ниже стандартов, которых мы придерживаемся в бизнесе». Человек, который несет ответственность за случившееся, раскаялся.