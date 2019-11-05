Краски развития: на БелАЗе запустили новую покрасочную линию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусском заводе карьерных самосвалов БелАЗ открыли покрасочную линию, передает телеканал «МИР 24».

В церемонии запуска принял участие спикер белорусского Сената Михаил Мясникович, а также руководство и коллектив предприятия.

Новые технологии экологически чистые. До модернизации ежегодно в атмосферу здесь выбрасывалось до 30 тонн органических соединений. Сейчас покраска почти полностью автоматизирована. А условия труда рабочих предприятия улучшились.

«700 человек улучшили бытовые условия. Появились высокопроизводительные рабочие места благодаря вот этой линии. То есть это подарок и для людей, и повышение конкурентоспособности предприятия», – отметил председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.

«Модернизация окрасочных комплексов не окончена. У нас еще есть старые технологии в цехе сборки самосвалов. Проект готовят, тендер объявлен, и через два-три года, думаю, мы завершим модернизацию всех окрасочных комплексов на предприятии», – рассказал генеральный директор Белорусского автомобильного завода Петр Пахомчик.

В ближайшие пять лет БелАЗ инвестирует в собственное развитие 200 миллионов долларов.