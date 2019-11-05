|
Краски развития: на БелАЗе запустили новую покрасочную линию
06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На белорусском заводе карьерных самосвалов БелАЗ открыли покрасочную линию, передает телеканал «МИР 24».
В церемонии запуска принял участие спикер белорусского Сената Михаил Мясникович, а также руководство и коллектив предприятия.
Новые технологии экологически чистые. До модернизации ежегодно в атмосферу здесь выбрасывалось до 30 тонн органических соединений. Сейчас покраска почти полностью автоматизирована. А условия труда рабочих предприятия улучшились.
В ближайшие пять лет БелАЗ инвестирует в собственное развитие 200 миллионов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие пять лет БелАЗ инвестирует в собственное развитие 200 миллионов долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)