«Надо снизить нагрузку для всех». У кого есть льготы по пенсионным взносам и насколько они оправданны

Источник материала: Tut.by

Больше трети зарплаты каждого работающего белоруса поступает в Фонд соцзащиты, из которого нам платят пенсии и пособия. Тем не менее этих денег не хватает на все выплаты, и фонд приходится пополнять за счет бюджета страны. Чтобы исправить эту ситуацию, власти предлагали в числе прочего лишить льгот тех, кто имеет право платить взносы в Фонд соцзащиты в меньшем размере. Однако экономисты с таким подходом не согласны. «Нужно думать не о том, чтобы лишить кого-то льгот, а о том, чтобы уменьшить налоговое бремя для всех», — считает старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. FINANCE.TUT.BY продолжает совместный с «ПриорЛайф» проект «(Не)слабая пенсия», посвященный пенсионной системе в нашей стране.

В этом выпуске мы расскажем о том, у кого есть льготы по взносам в Фонд соцзащиты, из которого белорусам платят пенсии, насколько они оправданны и стоит ли нам изменить систему взносов в фонд.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Стандартная и самая распространенная схема взносов в Фонд соцзащиты выглядит так: 34% зарплатного фонда перечисляет работодатель (из них 28% идет на пенсионное обеспечение, 6% — на больничные и другие пособия), еще 1% вычитают из зарплат работников. В общей сумме в ФСЗН поступает 35% зарплат работающих белорусов. Однако в этой схеме есть исключения.

Кто и когда может платить в Фонд соцзащиты меньше?

Компании, где есть работники c высокими зарплатами

В законе «Об обязательных страховых взносах» сказано, что страховые взносы не начисляются на сумму выплат, превышающую пятикратную величину средней зарплаты по стране за предыдущий месяц. Фактически это означает, что высокие зарплаты только частично облагаются страховыми взносами. Например, в сентябре средняя зарплата по стране составила 1 108,5 рубля. Если, скажем, руководитель отдела в крупной компании получает 8000 рублей, то страховые взносы наниматель заплатит только с 5542,5 рубля (пятикратный размер средней зарплаты по стране), остальная сумма ими облагаться не будет.

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На целесообразность такой льготы обращали внимание в Министерстве финансов.

— Считается, что эта льгота работает, а вот каким именно образом, никто не знает, — говорил замминистра финансов Юрий Селиверстов.

Сельхозпроизводители, потребительские союзы, общественные объединения

В этом же законе указано, что некоторые организации могут перечислять взносы на пенсионное обеспечение в меньшем размере. К ним относятся:

— производители сельскохозяйственной продукции, объем которой составляет более 50% общего объема произведенной продукции (они перечисляют на пенсионное обеспечение 24% зарплатного фонда вместо 28%);

— потребительские союзы (кроме организаций потребительской кооперации), товарищества собственников, садоводческие товарищества, общественные объединения инвалидов и организации, имущество которых находится в собственности этих объединений, общественные объединения пенсионеров (они перечисляют на пенсионное обеспечение 5% зарплатного фонда вместо 28%).

Силовики

В Беларуси доходы силовиков (к ним относятся военнослужащие-контрактники, служащие системы МВД, МЧС, КГБ, Следственного комитета, Пограничного комитета) не облагаются взносами в Фонд соцзащиты.

— Военнослужащие в силу их особого правового статуса, основанного на конституции, не участвуют в отношениях по государственному социальному страхованию: они не отнесены ни к одной из категорий плательщиков обязательных страховых взносов — ни к лицам, подлежащим обязательному государственному социальному страхованию, ни к тем, кто имеет право участвовать в таких правоотношениях, — объяснял помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов Игорь Можиловский.

Соответственно, пенсии силовики получают не из бюджета Фонда соцзащиты, а из бюджета страны.

Ипэшники, нотариусы, адвокаты, самозанятые

Ипэшники, нотариусы и адвокаты могут ограничиться минимальными страховыми взносами. Они составляют 35% от минимальной зарплаты по стране. Например, если ипэшник проработал весь прошлый год без перерывов, то ему достаточно было перечислить в Фонд соцзащиты 1281 рубль (106,75 рубля в месяц) вне зависимости от того, какой реальный доход он получил.

Самозанятые (к ним относятся те, кто может работать без регистрации ИП — например, ремесленники, репетиторы, фотографы, домработники, переводчики) могут платить взносы в Фонд соцзащиты по желанию. Если они хотят отчислять страховые взносы, то они, опять же, должны быть не меньше 35% минимальной зарплаты по стране.

Работники компаний — резидентов ПВТ и «Великого камня»

Это достаточно крупная категория льготников: сейчас в ПВТ входит 684 компании, в которых работает около 55 тысяч человек, резидентами «Великого камня» является еще 55 компаний. В общий пакет налоговых льгот для них входят в том числе сниженные взносы в Фонд соцзащиты. Их компании-резиденты платят исходя из размера средней зарплаты по стране, а не из фактической зарплаты работников.

Например, в сентябре средняя зарплата в сфере информационных технологий составила 4100 рублей, а средняя по стране — 1109 рублей. Получается, айтишники из ПВТ заплатили в Фонд соцзащиты взносы только с 1109 рублей, хотя без этой льготы взносы могли бы быть почти в четыре раза больше.

Такие послабления для айтишников давно волновали чиновников. Например, еще в 2015 году Минфин предлагал увеличить в три раза базу для исчисления страховых взносов. В Комитете госконтроля подсчитывали , что в 2017 году общий объем льгот по уплате обязательных страховых взносов составил 646,3 миллиона рублей, из которых 78% приходилось на льготы резидентам ПВТ, количество которых постоянно растет. В свою очередь, эксперты отмечают , что, несмотря на льготы (и во многом благодаря им), средний работник ПВТ все равно пополняет бюджет больше, чем «средний» работник по стране. Пока особый режим для ПВТ продлен до 2049 года.

Члены наблюдательных советов банков и других акционерных обществ

На это тоже обратил внимание Комитет госконтроля. По закону уплачивать страховые взносы члены наблюдательных советов должны в том случае, если с ними были заключены гражданско-правовые договоры. При этом нередко такие договоры с ними не заключаются. В итоге члены наблюдательных советов платят налоги, но не страховые взносы.

В частности, в Комитете госконтроля подсчитали, что в прошлом году из 180 членов наблюдательных советов белорусских банков взносы в ФСЗН заплатили только 29. Если бы все остальные тоже заплатили страховые взносы, Фонд соцзащиты дополнительно получил бы 1,8 млн рублей.

— И это только по 25 банкам, а ведь на начало года в стране осуществляли деятельность более 4000 хозяйственных обществ в различных отраслях экономики, — констатировал заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Есть ли последствия для тех, кто платит в Фонд соцзащиты меньше?

Главное последствие для работников — это пропорциональное уменьшение выплат из Фонда: пенсий, больничных, других видов пособий. Если самозанятый (например, репетитор или фотограф) решает не платить страховые взносы, то эти годы не войдут в его страховой стаж и вообще не будут учитываться при расчете его будущей пенсии. Если ипэшник будет платить только минимальные взносы, значит, больничные и пенсия тоже будут рассчитываться исходя из этого минимума, а не из фактического заработка.

В похожей ситуации оказываются и айтишники из ПВТ. Несмотря на высокие заработки, их пособия и пенсии будут рассчитываться исходя из средней зарплаты по стране, потому что страховые взносы отчисляются только от этой суммы.

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Насколько сильно это скажется на пенсии айтишника из ПВТ? Попробуем примерно подсчитать, используя пенсионный калькулятор на Портале социальной защиты. Для этого нам понадобится стаж работы (допустим, 35 лет) и пенсионный коэффициент.

Пенсионный коэффициент, или индивидуальный коэффициент заработка, — это то, как зарплата конкретного человека соотносится со средней по стране. Если пенсия назначается в 2019 году, пенсионный коэффициент определяется за последние 25 лет работы подряд или меньше, если стаж составляет меньше 25 лет. Для расчета коэффициента ежемесячный фактический заработок человека за каждый месяц соотносится со средней зарплатой по стране за тот же месяц. Коэффициент 1 означает, что зарплата равна средней по стране. Коэффициент 1,5 — что она в 1,5 раза больше, коэффициент 0,5 — что она наполовину меньше. Полученные коэффициенты суммируются, а потом делятся на количество учтенных месяцев. В результате получается итоговый коэффициент (число с пятью знаками после запятой). Он определяется на стадии назначения пенсии, узнать его заранее нельзя.

Сейчас средняя зарплата в сфере IT больше средней по стране в 3,7 раза. Если предположить, что именно такое соотношение сохранится на протяжении 25 лет подряд, то пенсионный коэффициент среднестатистического айтишника тоже составит 3,7. Пенсионный калькулятор сообщает, что при таком коэффициенте и выбранном нами стаже мужчина-айтишник будет получать пенсию 573 рубля.

Однако если он работает в ПВТ, то его пенсионный коэффициент при том же уровне дохода будет уже не 3,7, а 1, потому что страховые взносы выплачиваются со средней зарплаты по стране. Соответственно, именно она и будет приниматься в расчет. Поэтому при таком же стаже, но коэффициенте 1, пенсия, согласно калькулятору, составит 399 рублей. Разница — 174 рубля ежемесячно. Еще раз повторим, что подсчеты эти условные.

Замминистра финансов Юрий Селиверстов, говоря об этой ситуации, отмечал, что нужно менять подходы к начислению пенсий и прививать людям мысль откладывать на пенсию самостоятельно.

— Пока что люди, зарабатывающие высокую зарплату, не накапливают себе дополнительную пенсию, а, напротив, имеют льготу и платят взносы лишь с части доходов. Это неправильно. На государственном уровне требуется плавно вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а разумно накапливали средства. Возможно, даже стоит сделать эту систему добровольно-принудительной, — говорил Юрий Селиверстов.

Белорусы действительно все чаще начинают сами делать пенсионные накопления. По данным журнала «Страхование в Беларуси», который выпускает Белорусская ассоциация страховщиков, в 2018 году договоры на дополнительное страхование пенсии заключили 16 402 человек, в то время как в 2017 году — 13 285. Организации тоже заключают больше договоров дополнительной пенсии: за 2018 год через договоры с юрлицами было застраховано 162 820 человек, за 2017 — 127 823 человека. В 2018 году на страхование дополнительной пенсии было перечислено 53,1 млн рублей страховых взносов, в 2017 году — 47,5 млн рублей.

К слову, у работников компаний — резидентов ПВТ есть право отказаться от применения к ним этой льготы. Тогда наниматель обязан будет платить страховые взносы с их полной зарплаты, а не со средней по стране. В этом случае работник сможет рассчитывать на более высокий размер пенсий и пособий — но рискует остаться вообще без работы. Как пояснили в одной из компаний, входящих в ПВТ, такой работник будет обходиться нанимателю значительно дороже, и наниматель «будет соотносить ценность этого сотрудника и повышенные затраты на его содержание».

«Если бы силовики платили страховые взносы, это никак не изменило бы ситуацию»

По мнению старшего научного сотрудника исследовательского центра BEROC Льва Львовского, основная причина существования льгот по страховым взносам — это их «огромный размер в 35% дохода».

— Возьмем людей с зарплатами выше пяти средних по стране. Допустим, человек получает 10 000 долларов в эквиваленте и без этой льготы был бы вынужден перечислять в Фонд соцзащиты 3500 тысячи долларов. Что бы тогда происходило? Во-первых, это с большой долей вероятности подтолкнуло бы человека не декларировать свой полный доход и, как следствие, уклоняться от уплаты всех налогов. Опыт показывает, что в странах с прогрессивной системой налогообложения сбор налогов в итоге получается не очень прогрессивным, потому что такая система подталкивает людей придумывать схемы ее обхода. В результате страдает экономика в целом, — рассужадет Лев Львовский. — А во-вторых, если доходы белорусов могут отличаться в десять раз, то пенсии — нет. Они не могут быть выше определенного лимита (например, в феврале-апреле этого года максимальная пенсия по возрасту составила 674,31 рубля. — Прим. ред.). Получается, человек с высоким доходом за свои высокие взносы не получил бы взмаен почти ничего, а это еще один стимул такие взносы не платить. Поэтому здесь, на мой взгляд, ограничение по страховым взносам установлено правильно.

Для ПВТ, говорит Лев Львовский, льготный режим налогообложения — это одно из основных конкурентных преимуществ, которое приносит свои плоды.

— Беларусь успешно пытается не только создавать собственные IT-компании, но и переманивать их из соседних стран, в первую очередь России и Украины. В стране в целом нет государственной политики по привлечению квалифицированных мигрантов, но при этом в ПВТ мигрируют не только отдельные специалисты, но и целые компании. Именно льготное налогообложение и является одним из его основных конкурентных преимуществ. Что мы можем предложить стартапу из Москвы? Конечно, развлечений у нас намного меньше, но зато ниже налоги и ниже стоимость жизни. Мы видим, что эти аргументы действительно работают, льготное налогообложение — это серьезный плюс, — комментирует Лев Львовский.

Если же говорить о силовиках, то для них, объясняет эксперт, уплата страховых взносов не имела бы никакого смысла, потому что они «сами по себе ничего не зарабатывают».

— Силовики — это не производственная сила: армия, милиция, служба спасения, пограничная служба не создают никакого продукта и существуют на наши налоги. Это, можно сказать, охрана, которую общество покупает для себя, — объясняет Лев Львовский. — Все жители страны скидываются, чтобы платить военному условные 100 рублей. Конечно, мы можем скинуться чуть больше и платить ему 135 рублей, а он будет отдавать 35 рублей в Фонд соцзащиты и потом получать обратно в виде пенсии. В итоге получается перекладывание денег из одного кармана в другой. Если бы силовики платили страховые взносы, это никак не улучшило бы ситуацию ни с бюджетом Фонда соцзащиты, ни с экономикой в целом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Эксперт: «Нужно думать не о том, чтобы лишить кого-то льгот, а о том, как снизить налоговую нагрузку для всех»

Несмотря на то, что действующие размеры страховых взносов и так очень высоки, их все равно не хватает на выплату пенсий. Поэтому власти пытаются придумать способы эту систему изменить. Например, Минфин предлагал снизить взносы в Фонд соцзащиты для предприятий и увеличить для работников. Такая схема, по мнению Льва Львовского, тоже не особенно изменила бы ситуацию.

— Допустим, я ваш работодатель и оцениваю ваш труд в 135 рублей. С точки зрения экономики абсолютно неважно, заплачу я в Фонд соцзащиты 35 рублей и отдам вам 100 или отдам вам на руки 135, а вы потом должны будете сами отнести эти 35 рублей в фонд, — говорит Лев Львовский. — Тем не менее самостоятельная уплата налогов — это один из элементов института демократии. Например, в США, где люди сами должны каждый год заполнять налоговую декларацию, такое правило вводилось в том числе для того, чтобы в этот момент люди увидели прямую связь между своими доходами и бюджетом государства и больше задумались о том, что они хотели бы получить за свои налоги.

В целом, резюмирует эксперт, чиновники «поднимают правильную проблему, но подходят к ней с неправильной стороны».

— Работать нужно не в сторону того, чтобы лишить кого-то льгот и взять больше денег, а в сторону того, чтобы уменьшить это налоговое бремя для всех граждан Беларуси. Как мы видим на примере ПВТ, это дает положительный эффект, — говорит Лев Львовский. — На мой взгляд, отталкиваться нужно в первую очередь от того, что наша пенсионная система в долгосрочной перспективе нежизнеспособна. Мы можем пытаться перераспределить страховые взносы, взять с кого-то больше, повышать пенсионный возраст, но все это затычки в плотине, которые смогут сдерживать поток лишь в течение какого-то времени. Население все равно будет стареть, рождаемость — уменьшаться. Поэтому нужно думать о том, как вообще изменить эту систему. Система, где часть пенсии состоит из индивидуальных накопительных взносов, зарекомендовала себя как действующая во многих странах. Представим, что каждый белорус будет платить в ФСН не 35% зарплаты, а 10%. Остальные 25% он получит в своей зарплате и сможет сам откладывать на специальные счета. Только тогда получится накопить на достойную пенсию, которая будет соответствовать среднему доходу этого человека за всю жизнь. Тогда не будет проблем ни с наполняемостью пенсионных фондов, ни с падением уровня дохода после выхода на пенсию.

Главная проблема, говорит Лев Львовский, состоит в том, что нужно будет каким-то образом выплачивать пенсии тем, кто уже стал пенсионером или находится в предпенсионном возрасте и не успеет накопить на старость сам.

— Безусловно, это серьезная финансовая проблема, но сама по себе она не решится. На мой взгляд, нам нужно в первую очередь искать ответ на вопрос, как профинансировать долг перед этой частью населения, а остальных переводить на индивидуальные накопительные счета и реформировать всю систему. Остальные решения будут кратковременными. Сейчас ежегодная нехватка средств в Фонде соцзащиты компенсируется из бюджета. Но ФСЗН и бюджет — это разные карманы, которые пополняются из одного источника — доходов людей. С учетом демографической ситуации долго это продолжаться не сможет, — говорит Лев Львовский.

Как платят пенсионные взносы в других странах и у кого там есть льготы

В России обязательные страховые взносы в общей сумме составляют 30% зарплаты работников. Из них 22% идет на пенсионное страхование, 5,1% — на обязательное медицинское страхование, 2,9% — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством. Если зарплата превышает предельный годовой лимит (в нынешнем году это 1 129 000 российских рублей или 36,5 тысячи белорусских), то на сумму превышения взносы начисляют по сниженной ставке — 10%.

Есть в России и аналоги нашего ПВТ, где действует льготный режим налогообложения. Например, резиденты инновационного центра «Сколково» и IT-компании , которые занимаются разработкой отечественного программного обеспечения, отчисляют на пенсионное страхование 14% зарплат вместо 22%.

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