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«Надо снизить нагрузку для всех». У кого есть льготы по пенсионным взносам и насколько они оправданны
Источник материала: Tut.by
Больше трети зарплаты каждого работающего белоруса поступает в Фонд соцзащиты, из которого нам платят пенсии и пособия. Тем не менее этих денег
В этом выпуске мы расскажем о том, у кого есть льготы по взносам в Фонд соцзащиты, из которого белорусам платят пенсии, насколько они оправданны и стоит ли нам изменить систему взносов в фонд.
Кто и когда может платить в Фонд соцзащиты меньше?
Компании, где есть работники c высокими зарплатами
В законе «Об обязательных страховых взносах» сказано, что страховые взносы не начисляются на сумму выплат, превышающую пятикратную величину средней зарплаты по стране за предыдущий месяц. Фактически это означает, что высокие зарплаты только частично облагаются страховыми взносами. Например, в сентябре средняя зарплата по стране составила 1 108,5 рубля. Если, скажем, руководитель отдела в крупной компании получает 8000 рублей, то страховые взносы наниматель заплатит только с 5542,5 рубля (пятикратный размер средней зарплаты по стране), остальная сумма ими облагаться не будет.
На целесообразность такой льготы обращали внимание в Министерстве финансов.
— Считается, что эта льгота работает, а вот каким именно образом, никто не знает, —
Сельхозпроизводители, потребительские союзы, общественные объединения
В этом же законе указано, что некоторые организации могут перечислять взносы на пенсионное обеспечение в меньшем размере. К ним относятся:
— производители сельскохозяйственной продукции, объем которой составляет более 50% общего объема произведенной продукции (они перечисляют на пенсионное обеспечение 24% зарплатного фонда вместо 28%);
— потребительские союзы (кроме организаций потребительской кооперации), товарищества собственников, садоводческие товарищества, общественные объединения инвалидов и организации, имущество которых находится в собственности этих объединений, общественные объединения пенсионеров (они перечисляют на пенсионное обеспечение 5% зарплатного фонда вместо 28%).
Силовики
В Беларуси доходы силовиков (к ним относятся военнослужащие-контрактники, служащие системы МВД, МЧС, КГБ, Следственного комитета, Пограничного комитета) не облагаются взносами в Фонд соцзащиты.
— Военнослужащие в силу их особого правового статуса, основанного на конституции, не участвуют в отношениях по государственному социальному страхованию: они не отнесены ни к одной из категорий плательщиков обязательных страховых взносов — ни к лицам, подлежащим обязательному государственному социальному страхованию, ни к тем, кто имеет право участвовать в таких правоотношениях, —
Соответственно, пенсии силовики получают не из бюджета Фонда соцзащиты, а из бюджета страны.
Ипэшники, нотариусы, адвокаты, самозанятые
Ипэшники, нотариусы и адвокаты могут ограничиться минимальными страховыми взносами. Они составляют 35% от минимальной зарплаты по стране. Например, если ипэшник проработал весь прошлый год без перерывов, то ему достаточно было
Самозанятые (к ним относятся те, кто может работать без регистрации ИП — например, ремесленники, репетиторы, фотографы, домработники, переводчики) могут платить взносы в Фонд соцзащиты по желанию. Если они хотят отчислять страховые взносы, то они, опять же, должны быть не меньше 35% минимальной зарплаты по стране.
Работники компаний — резидентов ПВТ и «Великого камня»
Это достаточно крупная категория льготников: сейчас в ПВТ входит 684 компании, в которых работает около 55 тысяч человек, резидентами «Великого камня» является еще 55 компаний. В общий пакет налоговых льгот для них входят в том числе сниженные взносы в Фонд соцзащиты. Их компании-резиденты платят исходя из размера средней зарплаты по стране, а не из фактической зарплаты работников.
Например, в сентябре средняя зарплата в сфере информационных технологий составила 4100 рублей, а средняя по стране — 1109 рублей. Получается, айтишники из ПВТ заплатили в Фонд соцзащиты взносы только с 1109 рублей, хотя без этой льготы взносы могли бы быть почти в четыре раза больше.
Такие послабления для айтишников давно волновали чиновников. Например, еще в 2015 году Минфин
Члены наблюдательных советов банков и других акционерных обществ
На это тоже
В частности, в Комитете госконтроля подсчитали, что в прошлом году из 180 членов наблюдательных советов белорусских банков взносы в ФСЗН заплатили только 29. Если бы все остальные тоже заплатили страховые взносы, Фонд соцзащиты дополнительно получил бы 1,8 млн рублей.
— И это только по 25 банкам, а ведь на начало года в стране осуществляли деятельность более 4000 хозяйственных обществ в различных отраслях экономики, — констатировал заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо.
Есть ли последствия для тех, кто платит в Фонд соцзащиты меньше?
Главное последствие для работников — это пропорциональное уменьшение выплат из Фонда: пенсий, больничных, других видов пособий. Если самозанятый (например, репетитор или фотограф) решает не платить страховые взносы, то эти годы не войдут в его страховой стаж и вообще не будут учитываться при расчете его будущей пенсии. Если ипэшник будет платить только минимальные взносы, значит, больничные и пенсия тоже будут рассчитываться исходя из этого минимума, а не из фактического заработка.
В похожей ситуации оказываются и айтишники из ПВТ. Несмотря на высокие заработки, их пособия и пенсии будут рассчитываться исходя из средней зарплаты по стране, потому что страховые взносы отчисляются только от этой суммы.
Насколько сильно это скажется на пенсии айтишника из ПВТ? Попробуем примерно подсчитать, используя
Пенсионный коэффициент, или индивидуальный коэффициент заработка, — это то, как зарплата конкретного человека соотносится со средней по стране. Если пенсия назначается в 2019 году, пенсионный коэффициент определяется за последние 25 лет работы подряд или меньше, если стаж составляет меньше 25 лет. Для расчета коэффициента ежемесячный фактический заработок человека за каждый месяц соотносится со средней зарплатой по стране за тот же месяц. Коэффициент 1 означает, что зарплата равна средней по стране. Коэффициент 1,5 — что она в 1,5 раза больше, коэффициент 0,5 — что она наполовину меньше. Полученные коэффициенты суммируются, а потом делятся на количество учтенных месяцев. В результате получается итоговый коэффициент (число с пятью знаками после запятой). Он определяется на стадии назначения пенсии, узнать его заранее нельзя.
Сейчас средняя зарплата в сфере IT больше средней по стране в 3,7 раза. Если предположить, что именно такое соотношение сохранится на протяжении 25 лет подряд, то пенсионный коэффициент среднестатистического айтишника тоже составит 3,7. Пенсионный калькулятор сообщает, что при таком коэффициенте и выбранном нами стаже мужчина-айтишник будет получать пенсию 573 рубля.
Однако если он работает в ПВТ, то его пенсионный коэффициент при том же уровне дохода будет уже не 3,7, а 1, потому что страховые взносы выплачиваются со средней зарплаты по стране. Соответственно, именно она и будет приниматься в расчет. Поэтому при таком же стаже, но коэффициенте 1, пенсия, согласно калькулятору, составит 399 рублей. Разница — 174 рубля ежемесячно. Еще раз повторим, что подсчеты эти условные.
Замминистра финансов Юрий Селиверстов,
— Пока что люди, зарабатывающие высокую зарплату, не накапливают себе дополнительную пенсию, а, напротив, имеют льготу и платят взносы лишь с части доходов. Это неправильно. На государственном уровне требуется плавно вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а разумно накапливали средства. Возможно, даже стоит сделать эту систему добровольно-принудительной, — говорил Юрий Селиверстов.
К слову, у работников компаний — резидентов ПВТ есть право отказаться от применения к ним этой льготы. Тогда наниматель обязан будет платить страховые взносы с их полной зарплаты, а не со средней по стране. В этом случае работник сможет рассчитывать на более высокий размер пенсий и пособий — но рискует остаться вообще без работы. Как пояснили в одной из компаний, входящих в ПВТ, такой работник будет обходиться нанимателю значительно дороже, и наниматель «будет соотносить ценность этого сотрудника и повышенные затраты на его содержание».
«Если бы силовики платили страховые взносы, это никак не изменило бы ситуацию»
По мнению старшего научного сотрудника исследовательского центра BEROC Льва Львовского, основная причина существования льгот по страховым взносам — это их «огромный размер в 35% дохода».
— Возьмем людей с зарплатами выше пяти средних по стране. Допустим, человек получает 10 000 долларов в эквиваленте и без этой льготы был бы вынужден перечислять в Фонд соцзащиты 3500 тысячи долларов. Что бы тогда происходило? Во-первых, это с большой долей вероятности подтолкнуло бы человека не декларировать свой полный доход и, как следствие, уклоняться от уплаты всех налогов. Опыт показывает, что в странах с прогрессивной системой налогообложения сбор налогов в итоге получается не очень прогрессивным, потому что такая система подталкивает людей придумывать схемы ее обхода. В результате страдает экономика в целом, — рассужадет Лев Львовский. — А во-вторых, если доходы белорусов могут отличаться в десять раз, то пенсии — нет. Они не могут быть выше определенного лимита (например, в феврале-апреле этого года максимальная пенсия по возрасту
Для ПВТ, говорит Лев Львовский, льготный режим налогообложения — это одно из основных конкурентных преимуществ, которое приносит свои плоды.
— Беларусь успешно пытается не только создавать собственные IT-компании, но и переманивать их из соседних стран, в первую очередь России и Украины. В стране в целом нет государственной политики по привлечению квалифицированных мигрантов, но при этом в ПВТ мигрируют не только отдельные специалисты, но и целые компании. Именно льготное налогообложение и является одним из его основных конкурентных преимуществ. Что мы можем предложить стартапу из Москвы? Конечно, развлечений у нас намного меньше, но зато ниже налоги и ниже стоимость жизни. Мы видим, что эти аргументы действительно работают, льготное налогообложение — это серьезный плюс, — комментирует Лев Львовский.
Если же говорить о силовиках, то для них, объясняет эксперт, уплата страховых взносов не имела бы никакого смысла, потому что они «сами по себе ничего не зарабатывают».
— Силовики — это не производственная сила: армия, милиция, служба спасения, пограничная служба не создают никакого продукта и существуют на наши налоги. Это, можно сказать, охрана, которую общество покупает для себя, — объясняет Лев Львовский. — Все жители страны скидываются, чтобы платить военному условные 100 рублей. Конечно, мы можем скинуться чуть больше и платить ему 135 рублей, а он будет отдавать 35 рублей в Фонд соцзащиты и потом получать обратно в виде пенсии. В итоге получается перекладывание денег из одного кармана в другой. Если бы силовики платили страховые взносы, это никак не улучшило бы ситуацию ни с бюджетом Фонда соцзащиты, ни с экономикой в целом.
Эксперт: «Нужно думать не о том, чтобы лишить кого-то льгот, а о том, как снизить налоговую нагрузку для всех»
Несмотря на то, что действующие размеры страховых взносов и так очень высоки, их все равно
— Допустим, я ваш работодатель и оцениваю ваш труд в 135 рублей. С точки зрения экономики абсолютно неважно, заплачу я в Фонд соцзащиты 35 рублей и отдам вам 100 или отдам вам на руки 135, а вы потом должны будете сами отнести эти 35 рублей в фонд, — говорит Лев Львовский. — Тем не менее самостоятельная уплата налогов — это один из элементов института демократии. Например, в США, где люди сами должны каждый год заполнять налоговую декларацию, такое правило вводилось в том числе для того, чтобы в этот момент люди увидели прямую связь между своими доходами и бюджетом государства и больше задумались о том, что они хотели бы получить за свои налоги.
В целом, резюмирует эксперт, чиновники «поднимают правильную проблему, но подходят к ней с неправильной стороны».
— Работать нужно не в сторону того, чтобы лишить кого-то льгот и взять больше денег, а в сторону того, чтобы уменьшить это налоговое бремя для всех граждан Беларуси. Как мы видим на примере ПВТ, это дает положительный эффект, — говорит Лев Львовский. — На мой взгляд, отталкиваться нужно в первую очередь от того, что наша пенсионная система в долгосрочной перспективе нежизнеспособна. Мы можем пытаться перераспределить страховые взносы, взять с кого-то больше, повышать пенсионный возраст, но все это затычки в плотине, которые смогут сдерживать поток лишь в течение какого-то времени. Население все равно будет стареть, рождаемость — уменьшаться. Поэтому нужно думать о том, как вообще изменить эту систему. Система, где часть пенсии состоит из индивидуальных накопительных взносов, зарекомендовала себя как действующая во многих странах. Представим, что каждый белорус будет платить в ФСН не 35% зарплаты, а 10%. Остальные 25% он получит в своей зарплате и сможет сам откладывать на специальные счета. Только тогда получится накопить на достойную пенсию, которая будет соответствовать среднему доходу этого человека за всю жизнь. Тогда не будет проблем ни с наполняемостью пенсионных фондов, ни с падением уровня дохода после выхода на пенсию.
Главная проблема, говорит Лев Львовский, состоит в том, что нужно будет каким-то образом выплачивать пенсии тем, кто уже стал пенсионером или находится в предпенсионном возрасте и не успеет накопить на старость сам.
— Безусловно, это серьезная финансовая проблема, но сама по себе она не решится. На мой взгляд, нам нужно в первую очередь искать ответ на вопрос, как профинансировать долг перед этой частью населения, а остальных переводить на индивидуальные накопительные счета и реформировать всю систему. Остальные решения будут кратковременными. Сейчас ежегодная нехватка средств в Фонде соцзащиты компенсируется из бюджета. Но ФСЗН и бюджет — это разные карманы, которые пополняются из одного источника — доходов людей. С учетом демографической ситуации долго это продолжаться не сможет, — говорит Лев Львовский.
Как платят пенсионные взносы в других странах и у кого там есть льготы
В России обязательные страховые взносы в общей сумме
Есть в России и аналоги нашего ПВТ, где действует льготный режим налогообложения. Например, резиденты инновационного центра «Сколково» и
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«Надо снизить нагрузку для всех». У кого есть льготы по пенсионным взносам и насколько они оправданны
У кого есть льготы по взносам в Фонд соцзащиты, из которого белорусам платят пенсии, насколько они оправданны и стоит ли нам изменить систему взносов в фонд....
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