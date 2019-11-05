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В Мстиславле прошла экологическая акция «О прошлом для будущего»
06.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В акции, которая приурочена к 7 ноября, приняли участие члены Районной общественной организации «Белорусский республиканский союз молодёжи».
Студенты строительного колледжа г. Мстиславля вместе с педагогами и первым секретарём РК ОО «БРСМ» Натальей Цыриковой высадили более 30 саженцев туй в парке Мира возле Аллеи Славы.
По традиции представители местной власти, работники отделов райисполкома, профсоюзные лидеры и руководители силовых структур района возложили цветы у его памятника первого уездного комиссара и председателя исполнительного комитета Мстиславского уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Александра Юрченко.
Наталья ТИХАНОВСКАЯ.
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В акции, которая приурочена к 7 ноября, приняли участие члены Районной общественной организации «Белорусский республиканский союз молодёжи». Студенты...
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