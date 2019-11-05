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Открылось новое детское учреждение

06.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Открылось новое детское учреждение

В торжественной обстановке прошло открытие детского сада № 5. На открытии присутствовали  заместитель председателя райисполкома  Ирина   Евдокименко, председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, руководители и представители учреждений образования, общественных организаций, родители  детей. В  этот день вручались подарки, выступали дети с праздничными номерами. Более подробно об этом читайте в районной газете…

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

Открылось новое детское учреждение

 
 
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В торжественной обстановке прошло открытие детского сада № 5. На открытии присутствовали  заместитель председателя райисполкома  Ирина   Евдокименко,...
 
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