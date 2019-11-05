Открылось новое детское учреждение

Источник материала: Кричевская жизнь





В торжественной обстановке прошло открытие детского сада № 5. На открытии присутствовали заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко, председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, руководители и представители учреждений образования, общественных организаций, родители детей. В этот день вручались подарки, выступали дети с праздничными номерами. Более подробно об этом читайте в районной газете…











































