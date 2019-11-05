Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов выше нуля, днем - до плюс 7-13 градусов.
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Туман и дожди прогнозируют синоптики в Беларуси 7 ноября
06.11.2019 19:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов выше нуля, днем - до плюс 7-13 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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