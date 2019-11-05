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Туман и дожди прогнозируют синоптики в Беларуси 7 ноября

06.11.2019 19:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Туман и дожди прогнозируют синоптики в Беларуси 7 ноября
Фото из открытых источников

Туман и дожди прогнозируют синоптики в Беларуси 7 ноября В Беларуси в начале ноября потеплеет
В четверг, 7 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди, ночью и утром по северу страны - мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов выше нуля, днем - до плюс 7-13 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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