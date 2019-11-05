|
Судью скандального матча «Динамо» Брест - «Шахтер» сослали во вторую лигу
Источник материала: Партизан
Судейство Виктора Шимусика вызвало недовольство в футбольных кругах.
Бригада Виктора Шимусика, обслуживавшая скандальный матч высшей лиги чемпионата Беларуси «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), получила назначение на матч второй лиги национального первенства «Арсенал» (Дзержинск) — «Ошмяны»-БГУФК, передает
И «Арсенал», и «Ошмяны»-БГУФК уже обеспечили себе выход в первую лигу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судейство Виктора Шимусика вызвало недовольство в футбольных кругах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)