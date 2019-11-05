ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СБУ завела дело о создании террористической группировки из-за поставок угля из «ДНР» через Беларусь

06.11.2019 19:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В деле фигурируют компании-транзитеры из нашей страны.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины открыло уголовное дело в отношении нескольких украинских граждан и «неопределенных следствием иностранцев» о создании террористической группировки, организовавшей незаконную схему поставок в Украину угля с оккупированной территории Донбасса через Беларусь и европейские страны, сообщает «Радыё Свабода».

О соответствующем расследовании, начавшемся в мае, стало известно только сейчас, после публикации в едином государственном реестре судебных решений Украины вердикта одного из киевских судов об аресте имущества по результатам обыска в Киеве, по месту пребывания группы компаний «Мегапром».

По данным следствия, фактические владельцы и должностные лица ООО «Мегапром» при использовании ряда других компаний, в том числе государственных, которые находятся в управлении Министерства энергетики Украины, организовали «незаконную добычу, поставку и продажу угля». Таким образом они способствовали деятельности террористической организации.


Как отмечается в судебном решении, в качестве транзитеров незаконно добытого на оккупированной территории угля были вовлечены компании-нерезиденты, в том числе две из Польши (I-COAL Sp zoo, Coal Company Sp zoo), из Чехии (Carbon-East sro), из Великобритании (KRZ Trading Lp), пять российских компаний (ОАО «Кузбассразрезуголь», ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Алмазная-ДК», ООО «Разрез Красный Углекоп», ООО «Экут»), Италии (SAIF S . P .A.), и две из Беларуси - ООО «ЭколайнСистемс» и ООО «Экойл Кемикл».

«Полученная информация свидетельствует об умышленном совершении лицами из числа граждан Украины и иностранцев, в том числе неопределенных, уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины», - отмечается в судебном решении. Санкция данной статьи - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с или без конфискации имущества.

О белорусском экспорте каменного угля в Украину стало известно в начале 2019 года, когда Белстат обнародовал статистику внешней торговли за 2018 год. В украинской статистике соответствующие сведения отсутствовали.

Как выяснилось в ходе расследования, антрацит с Донбассу поставлялся через Беларусь не только в Украину, но и в страны Евросоюза.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо снизить нагрузку для всех». У кого есть льготы по пенсионным взносам и насколько они оправданны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика