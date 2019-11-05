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В Каменецком районе дорогу отремонтировали песком с человеческими костями
Источник материала: Партизан
4 ноября жительница деревни Пяски Каменецкого района позвонила в милицию и сообщила, что нашла кости на дороге возле ее дома, где рабочие подсыпали дорогу песком.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалист Госкомитета судебных экспертиз.
Рабочие рассказали, что брали песок из карьера в той же деревне. По предварительным оценкам специалистов, найденным костным останкам более 70 лет.
Назначена медико-криминалистическая экспертиза, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз, пишет
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4 ноября жительница деревни Пяски Каменецкого района позвонила в милицию и сообщила, что нашла кости на дороге возле ее дома, где рабочие подсыпали дорогу песком.
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