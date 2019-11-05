Кочанова о выходном 31 декабря: Мне все равно

Руководитель администрации правителя Наталья Кочанова прокомментировала инициативу сделать 31 декабря государственным выходным днем. Ранее в интернете появилась соответствующая петиция. В этом году четверг, 31 декабря, является обычным рабочим днем, а 1-2 января (среда и четверг) — выходные.





Премьер-министр Сергей Румас заявил, что не понимает, зачем белорусы просят выходной.









Кочанова в среду открывала новый бассейн в Шабанах в Минске , и ей задали вопрос о последнем дне года.



