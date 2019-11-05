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Эксперт: Теперь Минск де-факто будет вынужден гасить долг перед Москвой

06.11.2019 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси впервые за много лет существования «союзного государства» с Россией будет строить финансовую политику в расчете на полный отказ от кредитов из Москвы, передает finanz.ru.

В план по заимствованиям на 2020 год белорусский Минфин не заложил ни доллара новых займов у России, следует из «Основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2020-2022 гг».

В 2019 году Минск ждал от Москвы 630 млн долларов в виде межправительственного кредита и еще 200 млн долларов в качестве последнего транша по программе помощи от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Но ни первый, ни второй пакет помощи до Беларуси к началу ноября так и не дошли.

Вопрос о предоставлении Беларуси кредитов зависит от прогресса в вопросах интеграции с Россией, прямо заявил в конце октября глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Решения о выделении денег «может и не быть», подчеркнул он. Хотя после полугода переговоров стороны наконец подписали «дорожную карту», Беларусь упрямо отказывается от ключевого российского условия - перехода на единую валюту.

О том, что «союзное государство» «должно на том или ином этапе иметь единую валюту», в июле заявила глава СовФеда РФ Валентина Матвиенко, побывавшая в Минске для переговоров с Александром Лукашенко через две недели после того, как правитель Беларуси съездил для беседы с Владимиром Путиным на Валаам.

Но уговорить Лукашенко, бывшего директора совхоза и члена КПСС с 1979 года, не удалось. Соглашения о едином финансовом рынке в ЕАЭС и гармонизации денежно-кредитной политики с РФ не предусматривает перехода к наднациональной валюте, вновь повторил 1 ноября глава НацБанка Беларуси Павел Каллаур.


Тот факт, что в плане заимствований Беларуси на 2020 год, в отличие от предыдущих лет, не предусмотрено новое финансирование со стороны России, может вызывать удивление, так как Москва всегда выступала в качестве главного кредитора Беларуси, говорит аналитик Сбербанк CIB Александр Голынский.

«Даже несмотря на уменьшение финансовой поддержки в последние годы, обе стороны старались удерживать чистый объем выплат Беларуси в пользу России на нулевой отметке», - отмечает он: новые кредиты выдавались, чтобы рефинансировать старые. Теперь же Минск де-факто будет вынужден гасить долг перед Москвой.

В общей сложности в 2020 году Беларуси нужно погасить 2,6 млрд долларов по внешним займам и еще 1,2 млрд долларов выплатить в виде процентов.

Три четверти этой суммы - 1,95 млрд долларов - планируется привлечь за счет новых заимствований: 1 млрд долларов - через выпуск еврооблигаций и еще 350 млн - от размещения суверенных бондов в российских рублях.

Дополнительные 600 млн долларов правительство намерено купить на внутреннем валютном рынке, а остаток - погасить за счет резервов бюджета.

«Шансы на то, что Россия предоставит финансирование Беларуси в этом или в следующем году, остаются туманными», - констатирует Голынский.

На замену российским деньгами приходят китайские. До конца года Беларусь рассчитывает подписать соглашение на получение кредита в 3,5 млрд юаней (500 млн долларов), заявил в пятницу министр финансов Максим Ермолович на «Октябрьском экономическом форуме» в Минске.

По его словам, Минск надеется, что до конца текущего года «удастся завершить процедуры по получению этих средств, выйдя на подписание кредитного соглашения».
 
Теги: Минск
 
 
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