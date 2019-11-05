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В Слониме открыли бюст Михаилу Казимиру Огинскому

06.11.2019 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торжественное открытие бюста Михаила Казимира Огинского состоялось в Слониме 6 ноября.



Бюст установили в центре города возле драматического театра на улице Васи Крайнего.

Инициатива установить памятник принадлежала общественному объединению «СлонимКаналОгинского» и ООО «Гранви».

В торжественной церемонии приняли участие председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, председатель ОО «СлонимКаналОгинского» Иван Вадейко и директор ООО «Гранви» Владимир Вилькицкий, сообщает «Слонiмскi Веснiк».


Михаил Казимир Огинский (1730–1800) – государственный и военный деятель Речи Посполитой, поэт, композитор и меценат, дядя знаменитого композитора Михаила Клеофаса Огинского. Занимал посты воеводы Виленского и великого гетмана ВКЛ. В 1761 году стал старостой Слонима. При нем в Слониме появились придворная капелла, оперный театр, музыкальная и балетная школы, типография, несколько мануфактур. По его инициативе и на его средства был построен канал Огинского – часть Днепровско-Неманского водного пути, соединившего Балтийское и Черное моря.
 
 
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Торжественное открытие бюста Михаила Казимира Огинского состоялось в Слониме 6 ноября.
 
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