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Игры детства: «резиночки» развивают координацию и вестибулярный аппарат
Источник материала: СТВ
Времена меняются не только в детском воображении. До изобретения машины времени технический прогресс, пока не дошел. Но возможности и жизнь детей за несколько десятков лет изменились в корне.
Я знаю 5 имен девочек.
Я знаю 5 имен мальчиков.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Или вот – главный атрибут любимой игры для девочек – бельевая резинка. Покупали ее в швейном отделе сразу несколько метров. Играть лучше всего вчетвером.
И между прочим, развивает внимательность, координацию и вестибулярный аппарат.
Подробности – в
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Времена меняются не только в детском воображении. До изобретения машины времени технический прогресс, пока не дошел. Но возможности и жизнь детей за несколько...
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