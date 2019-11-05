Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычная скульптура украсила холл главного книгохранилища страны. Настоящий зубр длиной в полтора метра и метр в высоту появился в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Каждая деталь продумана до мелочей. К примеру, шерсть – точная копия типографского шрифта 20 века. Отмечены здесь и особенные буквы нашего алфавита, как, например, «у нескладовае».





Презентовал работу дизайнера Геннадия Катлинского известный историк и коллекционер Владимир Лиходедов.





Владимир Лиходеев, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»:

Идея возникла создать некий символ, который бы символизировал и нашу страну, и в то же время истоки белорусской письменности и книгопечатания.





Конечно, мне из своей коллекции пришлось пожертвовать какими-то частями старинных машин, типографского шрифта.





Зубр уже успел покорить и россиян. На международной книжной ярмарке в Москве наш павильон вместе с представителем Беловежской пущи пользовался особенным успехом.







