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Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычная скульптура украсила холл главного книгохранилища страны. Настоящий зубр длиной в полтора метра и метр в высоту появился в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Каждая деталь продумана до мелочей. К примеру, шерсть – точная копия типографского шрифта 20 века. Отмечены здесь и особенные буквы нашего алфавита, как, например, «у нескладовае».
Презентовал работу дизайнера Геннадия Катлинского известный историк и коллекционер Владимир Лиходедов.
Владимир Лиходеев, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»:
Конечно, мне из своей коллекции пришлось пожертвовать какими-то частями старинных машин, типографского шрифта.
Зубр уже успел покорить и россиян. На международной книжной ярмарке в Москве наш павильон вместе с представителем Беловежской пущи пользовался особенным успехом.
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Новости Беларуси. Необычная скульптура украсила холл главного книгохранилища страны. Настоящий зубр длиной в полтора метра и метр в высоту появился в...
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