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Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

06.11.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычная скульптура украсила холл главного книгохранилища страны. Настоящий зубр длиной в полтора метра и метр в высоту появился в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

Каждая деталь продумана до мелочей. К примеру, шерсть – точная копия типографского шрифта 20 века. Отмечены здесь и особенные буквы нашего алфавита, как, например, «у нескладовае».

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

Презентовал работу дизайнера Геннадия Катлинского известный историк и коллекционер Владимир Лиходедов.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

Владимир Лиходеев, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»:
Идея возникла создать некий символ, который бы символизировал и нашу страну, и в то же время истоки белорусской письменности и книгопечатания.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

Конечно, мне из своей коллекции пришлось пожертвовать какими-то частями старинных машин, типографского шрифта.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

Зубр уже успел покорить и россиян. На международной книжной ярмарке в Москве наш павильон вместе с представителем Беловежской пущи пользовался особенным успехом.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

Люди в материале: Владимир Лиходеев
 
 
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Новости Беларуси. Необычная скульптура украсила холл главного книгохранилища страны. Настоящий зубр длиной в полтора метра и метр в высоту появился в...
 
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