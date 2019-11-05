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Пьяный минчанин в Серебрянке украл зеркала с шести машин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночная кража в Серебрянке. Минчанин похитил зеркала заднего вида сразу с шести автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Действия злоумышленника попали в объектив камеры видеонаблюдения. Оказалось, минчанин возвращался домой после позднего застолья и, видимо, решил запастись деталями. Подозреваемого задержали.
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Новости Беларуси. Ночная кража в Серебрянке. Минчанин похитил зеркала заднего вида сразу с шести автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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