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Пьяный минчанин в Серебрянке украл зеркала с шести машин

06.11.2019 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночная кража в Серебрянке. Минчанин похитил зеркала заднего вида сразу с шести автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пьяный минчанин в Серебрянке украл зеркала с шести машин

Действия злоумышленника попали в объектив камеры видеонаблюдения. Оказалось, минчанин возвращался домой после позднего застолья и, видимо, решил запастись деталями. Подозреваемого задержали.

Пьяный минчанин в Серебрянке украл зеркала с шести машин

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Новости Беларуси. Ночная кража в Серебрянке. Минчанин похитил зеркала заднего вида сразу с шести автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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