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В Минске накануне выходных зафиксированы максимальные пробки

06.11.2019 19:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне больших выходных минчане стали заложниками 10-бальных пробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сильный ливень и сумерки во второй половине дня стали причиной десятков мелких ДТП. Проблем на дорогах прибавил и сокращенный рабочий день. Так что вечерний час пик сегодня начался гораздо раньше обычного.

В Минске накануне выходных зафиксированы максимальные пробки

Самыми сложными для проезда, начиная с пяти вечера, оказались проспекты Независимости и Победителей, улицы Ленина, Козлова и Якуба Коласа. А вот на кольцевой обстановка была относительно спокойной.

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Новости Беларуси. Накануне больших выходных минчане стали заложниками 10-бальных пробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сильный ливень и...
 
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