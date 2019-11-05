В Минске накануне выходных зафиксированы максимальные пробки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне больших выходных минчане стали заложниками 10-бальных пробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сильный ливень и сумерки во второй половине дня стали причиной десятков мелких ДТП. Проблем на дорогах прибавил и сокращенный рабочий день. Так что вечерний час пик сегодня начался гораздо раньше обычного.





Самыми сложными для проезда, начиная с пяти вечера, оказались проспекты Независимости и Победителей, улицы Ленина, Козлова и Якуба Коласа. А вот на кольцевой обстановка была относительно спокойной.