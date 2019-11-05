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Вручаем светоотражающие элементы. Профилактическая акция ГАИ для пешеходов проходит в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профилактическая акция ГАИ проходит на Минщине. Цель – обратить внимание пешеходов на необходимость соблюдения правил дорожного движения, особенно использования светоотражательных элементов в темное время суток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, только в 2019 году с участием пешеходов произошло 165 аварий. 42 человека погибли, почти 130 получили травмы.
Михаил Рушук, старший инспектор отделения ГАИ Несвижского РУВД:
Практика показывает: чуть меньше половины аварий происходят по вине не только водителей, а потому сотрудники ГАИ проводят профилактические беседы с пешеходами и велосипедистами.
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Вручаем светоотражающие элементы. Профилактическая акция ГАИ для пешеходов проходит в Минской области
Новости Беларуси. Профилактическая акция ГАИ проходит на Минщине. Цель – обратить внимание пешеходов на необходимость соблюдения правил дорожного движения,...
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