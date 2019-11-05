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Рассказываем, как вырастить вундеркинда и причём тут пиктограммное письмо
Источник материала: СТВ
Этот детский сад появился в районном городке с численностью около 15 тысяч человек. Бассейн, тренажерный зал, современный пищеблок – все что нужно для здоровья и полноценного развития малышей.
Охват детей дошкольным образованием в Беларуси – один из самых высоких: по этому показателю мы в 20 лучших стран мира. Специалисты всего мира сегодня уверены: если активно развивать малыша в возрасте до 3 лет, невероятно высокие умственные способности практически гарантированы.
Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
Центр дошкольного развития в областном центре. Здесь впервые в Беларуси предложили новый метод обучения детей. Исследователем, а не пассивным слушателем становится ребенок, а запоминать информацию помогает пиктограммное письмо.
Лилия Внук, воспитатель-методист ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1» (Могилев):
Подробности – в
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Этот детский сад появился в районном городке с численностью около 15 тысяч человек. Бассейн, тренажерный зал, современный пищеблок – все что нужно для здоровья и...
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