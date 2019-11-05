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Экс-пилота борта № 1 приговорили к девяти годам колонии

06.11.2019 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина к 9 годам колонии усиленного режима. Процесс был закрытым.


Владимир Костин в синей кофте. Фото Наталья Беницевич, TUT.BY

В суде сегодня немноголюдно. Несколько человек пришли поддержать Владимира Костина. Он сидит в клетке, от камер журналистов не отворачивается. Экс-директор департамента сильно похудел и осунулся.

Люди, которые пришли его поддержать, от комментариев и каких-либо разговоров отказываются. Одна из пришедших женщин крестит клетку, в которой сидят двое обвиняемых. Второй — Виктор Вовченко, инженер-инспектор по авиационной безопасности и безопасности полетов ООО «Авиастар». По версии следствия, именно он дал взятку Костину. Он отворачивается от журналистов и даже во время оглашения резолютивной части приговора стоит в клетке боком.

Еще один обвиняемый — Андрей Нестерук, командир воздушного судна. Он находится в зале на первой скамье. Его обвиняют в пособничестве в подделке, изготовлении, использовании или сбыте поддельных документов по ч.6 ст. 16 и ч. 1 ст. 380 УК.


Владимир Костин. Фото dosaaf.gov.by

Суд Центрального района Минска признал Владимира Костина виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки) и ч.3 ст 426 УК (Превышение власти и служебных полномочий) и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему также запрещено на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

В доход государства постановили взыскать стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды — в сумме чуть более 211 тысяч рублей.

Виктора Вовченко признали виновным по ч. 2 ст. 431 УК (Дача взятки) и приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему также нельзя на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Андрея Нестерука признали виновным по ч. 6 ст. 16 УК и ч. 1 и ч. 2 ст. 380 УК и дали штраф в 200 базовых величин — это 5100 рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ему оставили без изменений до вступления приговора суда в законную силу.

Судья Юлия Густыр долго перечисляет вещественные доказательства по делу. Рядом с ней стоят две женщины — народные заседатели.

Среди документов, названия которых озвучивает судья, много летных свидетельств на разных людей, талоны нарушений к ним, есть удостоверения о переподготовке летного состава, повышении квалификации, свидетельства пилота о внесении квалификационных отметок. Также там есть уведомления Департамента по авиации и Министерства транспорта и коммуникаций в адрес авиационных властей России, Ирака и Азербайджана. Перечисление занимает более десяти минут.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток.


Напомним, Владимира Костина задержали вместе с взяткодателем 20 марта 2018 года. Оба фигуранта были водворены в СИЗО КГБ. Информация тогда была краткой: директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина задержали с поличным при получении взятки в 3500 долларов. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо в крупном размере). Как позже рассказали TUT.BY — это не первая взятка.

— Костин систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию, — сообщил наш источник.

Больше никаких подробностей расследования уголовного дела не сообщалось, TUT.BY дважды направлял официальный запрос в Верховный суд с просьбой предоставить информацию, назначена ли дата судебного разбирательства по делу Костина. Ответы были аналогичными — этого дела в производстве суда нет.

Владимир Костин — пилот 1 класса, общий налет — более 10 тысяч часов. Ранее СМИ сообщали, что большая часть летной карьеры Костина пришлась на перелеты ВИП-пассажиров. Он также был пилотом борта № 1.
 
Теги: Минск
 
 
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