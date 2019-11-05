Частному вузу не продлили аккредитацию по некоторым специальностям. Студенты хотят бастовать

Все учебные заведения страны проходят аккредитацию раз в пять лет. В прошлый раз Минский инновационный университет проверяли в 2014 году. Тогдашняя аккредитация, говорит ректор Николай Суша, заканчивалась в ноябре 2019-го. Во вторник, 5 ноября, вуз получил заключение из Департамента контроля качества образования. В документе сообщалось: пять специальностей вуза не получили аккредитацию.





— Среди них «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология», — перечисляет Николай Суша. — Всего у нас около 20 специальностей на двух ступенях образования. Однако именно на этих пяти специальностях учится большинство студентов.





В цифрах это выглядит так: из 1670 студентов вуза 1600 человек обучаются именно на этих пяти специальностях. У вуза, продолжает собеседник, бессрочная лицензия, поэтому студенты могут продолжить учиться. Но, если ситуация не решится, выпускникам мы не сможем выдать диплом гособразца.





— Почему вам отказали в аккредитации?









— Все критерии, которые нужно было выполнить, мы выполнили. Студенты выполняли комплексные работы и показали великолепные знания, — отвечает ректор. — Например, для подтверждения своих знаний из всех экзаменуемых 85% должны получить положительные оценки, а результат составил 87%, 90%, 93%, но это все равно гораздо больше предельно допустимых 85%.





Кроме знаний, поясняет собеседник, комиссия проверяла «сотни показателей». Например, общежитие, аудитории, буфеты, базу отдыха, учебный план. И везде, утверждает ректор, у университета все в порядке.





— Были, конечно, и замечания. Например, в отдельных случаях несоответствие учебных планов стандартам, необеспеченность в полной мере литературой в библиотеке. Но кто сейчас ходит в библиотеку, когда есть интернет и электронная библиотека? — задается вопросом Николай Суша. — Но это все негрубые нарушения. А аккредитация не подтверждается только при серьезных нарушениях законодательства об образовании. Например, по лицензии мы можем учить 1000 студентов, а учим 1001 или, предположим, готовим специалистов, которые не предусмотрены лицензией. С уверенностью скажу: все замечания, что сделали нам, исправимы.





Сейчас у университета есть три дня, чтобы подать апелляцию в Департамент контроля качества образования и обжаловать полученное решение.





— Нашему университету более 28 лет, за это время мы проходили множество аккредитаций и аттестаций. И всегда все было успешно, — говорит ректор. — Что случилось сейчас, я не знаю. До этого с марта министр образования Игорь Карпенко устроил нам большую проверку. Наш университет — единственный в стране, который предоставлял возможность дистанционно обучаться заключенным. После проверки эту инициативу министр зарубил на корню, обучать заключенных нам запретили. Но в канун 1 сентября он отменил свое решение, и нам снова разрешили обучать заключенных. Правда, к тому моменту по разным причинам все они были отчислены.





По словам собеседника, Игорь Карпенко также написал письмо в Генпрокуратуру по поводу вуза.





— После прокуратура передала рассмотрение нашего вопроса в ОБЭП. Недавно меня вызывали в ОБЭП и сообщили: нарушений законодательства об образовании нет, и основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют, — говорит Николай Суша.





Параллельно с апелляцией руководство вуза решает, как, если что, помочь студентам. А студенты в это время и сами готовы защищать свои права. В понедельник, 11 ноября, в стенах вуза они готовы выйти на забастовку.





— У нас очень мощное студенческое самоуправление, и студенты меня предупредили, что хотят устроить забастовку в стенах вуза, — говорит ректор. — Я не возражал. Они не намерены выходить на улицы и тем самым нарушать общественный порядок. В этом случае мы не видим оснований для запрета защищать свои гражданские права.





В университете говорят: вуз намерен бороться за восстановление справедливости и, если понадобится, прибегнуть к судебной защите в рамках закона.





В приемной Департамента контроля качества образования сказали, что их руководитель уехал в Министерство образования. Общаться по мобильному руководитель департамента Михаил Мирончик отказался.