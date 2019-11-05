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В Беларуси представили проект бюджета на 2020 год

06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главный принцип – социальная направленность. В парламент Беларуси поступил проект республиканского бюджета на 2020 год, передает «МИР 24».

Дополнительно на зарплаты бюджетников направят около миллиарда восьмисот миллионов белорусских рублей. Расходы на социальную сферу по сравнению с прошлым годом возрастут более чем на 10%.

«Мы выполнили поручения, которые были даны по повышению зарплаты работников педагогической отрасли и медиков. Два миллиарда рублей будет выделено из республиканского бюджета в фонд социальной защиты на пенсионную поддержку», – указала председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Тамара Красовская. 

В проекте бюджета предусмотрены изменения и в жилищном строительстве. На улучшение инфраструктуры направят в 3,5 раза больше средств. Планируют продлить и программу поддержки многодетных семей.
 



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Дополнительно на зарплаты бюджетников направят около миллиарда восьмисот миллионов белорусских рублей. Расходы на социальную сферу по сравнению с прошлым годом...
 
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