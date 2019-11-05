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В Беларуси представили проект бюджета на 2020 год
06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главный принцип – социальная направленность. В парламент Беларуси поступил проект
Дополнительно на зарплаты бюджетников направят около миллиарда восьмисот миллионов белорусских рублей. Расходы на социальную сферу по сравнению с прошлым годом возрастут более чем на 10%.
В проекте бюджета предусмотрены изменения и в жилищном строительстве. На улучшение инфраструктуры направят в 3,5 раза больше средств. Планируют продлить и программу поддержки многодетных семей.
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Дополнительно на зарплаты бюджетников направят около миллиарда восьмисот миллионов белорусских рублей. Расходы на социальную сферу по сравнению с прошлым годом...
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