Минское «Динамо» подписало канадского вратаря. Раньше он уже играл за «зубров»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании канадского голкипера Дэнни Тэйлора, который уже защищал ворота «зубров» в сезоне-2014/2015.



Фото: Дарья Бурякина

«С Дэнни заключен пробный контракт, на котором он может провести три матча. Затем руководство клуба и тренерский штаб примут решение относительно его дальнейшего пребывания в команде.

Подписание контракта с Тэйлором не означает, что ряды „Динамо“ покидает Юнас Энрот либо кто-то другой из вратарей. Как ранее неоднократно заявляли в интервью и публичных выступлениях генеральный директор клуба и члены тренерского штаба, место в составе команды не гарантировано никому. Его можно завоевать только в жесткой конкуренции», — говорится в заявлении клуба.

После ухода из «Динамо» Тэйлор играл за загребский «Медвешчак», пражскую «Спарту», новосибирскую «Сибирь» и провел один матч за «Оттаву» в НХЛ.