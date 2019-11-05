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Обновленное здание суда открыли в Барановичах

06.11.2019 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах торжественно открыли реконструированное здание районного и городского суда. В церемонии открытия приняли участие руководители судебной системы, органов государственной власти и управления, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

В новом здании

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Новое здание суда

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Во время церемонии

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Как отметил на церемонии председатель Верховного суда Валентин Сукало, это уже четвертый подобный объект, который вводится в этом году. "Мы стремимся к тому, чтобы все наши здания соответствовали международным стандартам и требованиям, - сказал он. - Очень важно, чтобы они соответствовали не только сегодняшнему дню, но и завтрашнему, поскольку правосудие завтрашнего дня - это в большей степени электронное правосудие с цифровизацией самого процесса".

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало

Здание, построенное еще в 1972 году, в 2018 году было передано в оперативное управление Брестского областного суда. "Сегодня, по сути, это новый объект - современное здание общей площадью 2,6 тыс. кв.м, где расположились 13 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями, совещательными комнатами. Все залы оснащены системами аудиовидеофиксации и протоколирования судебных процессов", - рассказали в пресс-службе.

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время посещения нового здания суда

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало во время осмотра нового здания

При строительстве были соблюдены требования по созданию безбарьерной среды: предусмотрен лифт, подъемники. Благоустроена прилегающая к зданию территория, заменены сети и коммуникации, пешеходные дорожки. На стоянке предусмотрены 24 места для посетителей и 10 мест для работников суда. Сметная стоимость строительства составила Br6,9 млн.

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

В новом здании

 
 
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  В Барановичах торжественно открыли реконструированное здание районного и городского суда. В церемонии открытия приняли участие руководители судебной системы,...
 
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