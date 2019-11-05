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«Аномальное количество входов». У ряда белорусских банков проблемы с запуском приложений

06.11.2019 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователи сообщают о проблемах с доступом в приложения некоторых белорусских банков. В частности, есть трудности с запуском приложений «Приорбанка», «Альфа-Банка», «БПС-Сбербанка» и «Беларусбанка». Несколько организаций уже подтвердили: проблема действительно есть.

«Аномальное количество входов». У ряда белорусских банков проблемы с запуском приложений

«Уважаемые клиенты! В настоящий момент временно недоступны операции по платежным карточкам в мобильном и интернет-банке. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится на сайте «Приорбанка». «Альфа-Банк» тоже рассказал о проблемах.

Оператор «БПС-Сбербанка» также подтвердил одному из наших читателей проблемы со входом в онлайн-сервисы банка:

«Аномальное количество входов». У ряда белорусских банков проблемы с запуском приложений

В «Альфа-Банке» прокомментировали это так: «Мы фиксируем аномальное количество входов в приложение, оно в разы превышает обычное. Мы разбираемся с этим. Достоверной информацией о ситуации поделимся в ближайшее время».

 
 
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