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Исторический минимум: ставка рефинансирования в Беларуси снизится до 9%

06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 20 ноября в Беларуси снижается ставка рефинансирования, передает телеканал «МИР 24». С 9,5% она опустится до 9%, отмечают специалисты.

Таким низким этот показатель не был за всю историю страны. Причем снижается он уже второй раз за год.

В Национальном банке настроены оптимистично и надеются, что рост цен в республике в ближайшее время начнет замедляться.

«Инфляция постепенно возвращается к установленному на 2019 год целевому ориентиру в 5%. В сентябре текущего года она замедлилась до 5,3% в годовом выражении. Базовая инфляция также устойчиво снижается», – прокомментировал ситуацию председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур.

Как отметили в Нацбанке, цель на следующий год – добиться, чтобы инфляция не превысила 5%.



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В Национальном банке рассчитывают, что рост цен в республике в ближайшее время начнет замедляться.
 
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