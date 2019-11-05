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Исторический минимум: ставка рефинансирования в Беларуси снизится до 9%
06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 20 ноября в Беларуси снижается ставка рефинансирования, передает телеканал «МИР 24». С 9,5% она опустится до 9%, отмечают специалисты.
Таким низким этот показатель не был за всю историю страны. Причем снижается он уже второй раз за год.
В Национальном банке настроены оптимистично и надеются, что рост цен в республике в ближайшее время начнет замедляться.
Как отметили в Нацбанке, цель на следующий год – добиться, чтобы инфляция не превысила 5%.
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В Национальном банке рассчитывают, что рост цен в республике в ближайшее время начнет замедляться.
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