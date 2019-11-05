Исторический минимум: ставка рефинансирования в Беларуси снизится до 9%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 20 ноября в Беларуси снижается ставка рефинансирования, передает телеканал «МИР 24». С 9,5% она опустится до 9%, отмечают специалисты.

Таким низким этот показатель не был за всю историю страны. Причем снижается он уже второй раз за год.

В Национальном банке настроены оптимистично и надеются, что рост цен в республике в ближайшее время начнет замедляться.

«Инфляция постепенно возвращается к установленному на 2019 год целевому ориентиру в 5%. В сентябре текущего года она замедлилась до 5,3% в годовом выражении. Базовая инфляция также устойчиво снижается», – прокомментировал ситуацию председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур.

Как отметили в Нацбанке, цель на следующий год – добиться, чтобы инфляция не превысила 5%.