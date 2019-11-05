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Детский спектакль, польская суббота и турнир по рукопашному бою. Как провести длинные выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте можно сходить с детьми на спектакль о путешественнике Конюхове, на польскую субботу в городскую библиотеку и поболеть на соревнованиях по рукопашному бою.
Что: спектакль «Как я стал путешественником Ф. Конюховым»
Где: Брестский театр кукол
Когда: 8 ноября
Спектакль посвящен советскому путешественнику Федору Конюхову, который в одиночку совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке.
Что: польская суббота
Где: Брестская областная библиотека
Когда: 9 ноября, 12.00
В эту субботу в Брестской областной библиотеке детей и родителей приглашают на встречу, посвященную творчеству писателя Анджея Малешка — польского писателя, автора многих приключенческих детских книг.
Что: турнир по рукопашному бою
Где: Легкоатлетический манеж, ул. Московская, 151
Когда: открытие в 13.00 9 ноября
В турнире примут участие спортсмены от 16 лет и старше не ниже II разряда по рукопашному бою. Свои команды выставят военная и милицейская академии, а также команды из ближнего и дальнего зарубежья.
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Детский спектакль, польская суббота и турнир по рукопашному бою. Как провести длинные выходные в Бресте
В предстоящие выходные в Бресте можно сходить с детьми на спектакль о путешественнике Конюхове, на польскую субботу в городскую библиотеку и поболеть на...
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