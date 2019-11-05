Детский спектакль, польская суббота и турнир по рукопашному бою. Как провести длинные выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте можно сходить с детьми на спектакль о путешественнике Конюхове, на польскую субботу в городскую библиотеку и поболеть на соревнованиях по рукопашному бою.



Фото с сайта moya-planeta.ru

Что: спектакль «Как я стал путешественником Ф. Конюховым»

Где: Брестский театр кукол

Когда: 8 ноября

Спектакль посвящен советскому путешественнику Федору Конюхову, который в одиночку совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке.





Что: польская суббота

Где: Брестская областная библиотека

Когда: 9 ноября, 12.00

В эту субботу в Брестской областной библиотеке детей и родителей приглашают на встречу, посвященную творчеству писателя Анджея Малешка — польского писателя, автора многих приключенческих детских книг.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта olx.ua

Что: турнир по рукопашному бою

Где: Легкоатлетический манеж, ул. Московская, 151

Когда: открытие в 13.00 9 ноября

В турнире примут участие спортсмены от 16 лет и старше не ниже II разряда по рукопашному бою. Свои команды выставят военная и милицейская академии, а также команды из ближнего и дальнего зарубежья.