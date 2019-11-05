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«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых
Источник материала: СТВ
О необычных детях и их воспитании рассказали в одной из серий проекта
Такими знаниями, и уж тем более коллекцией может похвастаться далеко на каждый взрослый. Костик только-только пошел в первый класс.
Константин Тозик:
А вот это паук-птицеед, только он мааааалкенький, а вырастает гигантский, он вот такой где-то, с мою ладонь.
Журналы, книги, документальные фильмы. И кроме баночек с найденными жуками – современные боксы с коллекционными насекомыми. В том числе экзотическими. Будущий биолог вооружен не только знаниями и уже готов к новым великим открытиям.
Константин Тозик:
Подробности – в
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«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых
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