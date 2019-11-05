ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером

06.11.2019 20:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером

Это передний тормоз, если сильно зажать, мотоцикл станет на переднее колесо, это очень опасно. Здесь есть такая штучка, за нее дергаешь, он заводится, мотоцикл, но мне пока не хватает сил. Папа, иди ко мне, помоги мне завести.

«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером

О новых методах воспитания детей рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером

Этот юный байкер уже чемпион Беларуси по минимото. На мотоцикле с 4-х лет. Вначале физическая подготовка: тренировки на беговеле, иначе его еще называют ранбайк-велобалансир, или просто велосипед без педалей. Так учатся держать равновесие. Затем сам велосипед, скутер. И наконец, мотоцикл – 50 кубов, весом около 20 кг.

«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером

Евгений Миронов:
Мне нравится на мотоцикле кататься, потому что можно занимать первые места, дают награды, кубки. Много тебя узнает людей, и ты считаешься быстрый, знаменитый.

«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером

Занятия для маленьких любителей техники на базе ДОСААФ. Общество, кстати, существует с 20-х годов прошлого века. По современному треку юный байкер уже намотал тысячи километров. Чемпион развивает скорость до 100 километров в час.

«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Евгений Миронов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это передний тормоз, если сильно зажать, мотоцикл станет на переднее колесо, это очень опасно. Здесь есть такая штучка, за нее дергаешь, он заводится, мотоцикл, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовые куртки больших размеров для женщин в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика