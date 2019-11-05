ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами

06.11.2019 20:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился второй соревновательный день чемпионата Европы по муай-тай, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами

Во Дворце спорта более 500 атлетов сражаются за медали континентального первенства. 6 ноября в расписании соревнований снова предварительные бои – всего 35 поединков. В 14 из них выступили белорусы. Среда стала удачной для девяти из них.

Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами

Красивым завершением соревновательного дня стала победа белоруса Андрея Кулебина. Как сам признался многократный чемпион мира, этого старта дома очень ждал.

Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами

Андрей Кулебин, участник чемпионата Европы по муай-тай:
Как всегда первый бой, пока почувствуешь ринг, немножко тяжеловато. Но настроение классное, поддержка вокруг – очень все супер, поэтому во второй раунд вышел уже как с новыми силами. Вообще великолепное состояние, все получилось.

Я знаю, что публики у нас очень много, людям это все нравится. Но все-таки сейчас рабочая неделя идет, поэтому сложно людям прийти: на соревнованиях, вы видите, уже в пять все заканчивается. Но я надеюсь, что сейчас эти праздники будут и будут выходные. Соответственно люди смогут, кто желает, попасть на просмотры. Это будет здорово для нас. Я надеюсь, у нас будет шикарная поддержка.

А так атмосфера класс. Люди все пишут, болеют, поддерживают. Очень здорово, очень приятно. Давно я очень не выступал на большом турнире в Минске, и это шикарно.

Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами

Уже 7 ноября стартует этап полуфинальных поединков. Финальные бои пройдут в субботу и воскресенье (9 и 10 ноября). Вход на соревнования свободный.

Люди в материале: Андрей Кулебин
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Завершился второй соревновательный день чемпионата Европы по муай-тай, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
На форуме в Совете Европы сорвали выступление российских пропагандистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика