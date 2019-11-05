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Браславские власти проводят опрос по поводу языка вывесок в городе и районе
Источник материала: Партизан
Браславские власти проводят опрос по поводу языка вывесок в городе и районе (с указанием названий учреждений, организаций, улиц).
Голосование проходит на
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Браславские власти проводят опрос по поводу языка вывесок в городе и районе (с указанием названий учреждений, организаций, улиц).
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