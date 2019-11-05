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Браславские власти проводят опрос по поводу языка вывесок в городе и районе

06.11.2019 21:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Браславские власти проводят опрос по поводу языка вывесок в городе и районе (с указанием названий учреждений, организаций, улиц).

Голосование проходит на сайте районной газеты "Браславская звезда", в нем уже приняли участие около 900 человек. Большинство высказывается за белорусский язык — 78%, за двуязычие — 13%, за русский язык — 8%, передает "Еврорадио".
 
 
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Браславские власти проводят опрос по поводу языка вывесок в городе и районе (с указанием названий учреждений, организаций, улиц).
 
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