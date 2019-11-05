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Лукашенко подарил принцу двойную голограмму
Источник материала: Партизан
6 ноября Александр Лукашенко провел в Объединенных Арабских Эмиратах очередную встречу. На этот раз белорусский руководитель пообщался с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который недавно посещал нашу страну.
Они затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в спортивной области, передает
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6 ноября Александр Лукашенко провел в Объединенных Арабских Эмиратах очередную встречу. На этот раз белорусский руководитель пообщался с наследным принцем...
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