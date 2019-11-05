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Бизнесмен Виктор Горбачев: Это целая пирамида неприкасаемых в масштабах страны

06.11.2019 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный предприниматель специально для «Салiдарнасцi» — о тех, кому закон не писан.

Все, что нам надо знать о праве Закона в Беларуси: «Без моего ведома их нельзя задерживать». Да-да, это слова гражданина Лукашенко про личный кадровый резерв в 850 персон.

— Люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения президента их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать, — сказал недавно Александр Лукашенко.

Мы не знаем фамилий, лишь догадываемся. Понятно, что кроме близких членов семьи в данном списке есть и судьи, и высшие должностные лица, и члены правительства.

Но кто им дал право быть в стороне от законов и Конституции? Тот, кто «чуть выше Бога»? И как тогда быть со статьей 7 Конституции: «В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства».

Или же в наших краях главный закон страны распространяется лишь на тех, кто не в струе?

Я правильно понимаю, что 850 человек — это фактически полк, неподсудный никаким Законам, а каждый «боец» действует исключительно по указаниям назначившего его в «кресло»?


И вот что я думаю. Не секрет, что их не 850 персон, а в разы больше. Это целая пирамида в масштабах страны. Выстроенная за 25 лет, и утвержденная.

Не задавались вопросом, сколько стоит такая индульгенция? Интересно, где и в каком законе это прописано? И каким законодательным актом такая «неприкасаемость» определена?

И ведь в каждом городе, области или другом кресле есть такой свой вождь и его круг неприкасаемых. Жаль только, что нет открытого списка этих 850 персон, а то знали бы, к какому именно «грамотному, честному и справедливому неприкасаемому» обращаться на местах с проблемами.

Представляете, если бы в США или какой-то европейской стране президент сказал такое на публику? Думаю, уже завтра бы не работал. Зато у нас — «страна для жизни». Вот только кого и чьей?
 
 
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Известный предприниматель специально для «Салiдарнасцi» — о тех, кому закон не писан.
 
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