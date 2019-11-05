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В Бобруйске местная газета и типография отказались печатать программу кандидата из-за слов «С Лукашенко у страны нет будущего»

06.11.2019 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причем на типографии отказ объяснили тем, что у них сломалась аппаратура, и починится она только когда кандидат уберет слова про Лукашенко. Магия!

Кандидат в депутаты Палаты представителей по Бобруйскому-Ленинскому округу №78 от Объединенной гражданской партии Александр Комар пожаловался на трэшовую цензуру со стороны местной типографии и газеты «Бабруйскае жыццё», пишет mspring.online

Редакционная коллегия издания под руководством главного редактора Виталия Авсеенко отказалась печатать предвыборную платформу Комара, пока он не уберет из неё слова про президента Беларуси Александра Лукашенко.

Журналистам государственной газеты не понравилась фраза «С Лукашенко у страны нет будущего. Он завел страну в тупик». Они рекомендовали кандидату переформулировать текст, в противном случае – отказ в публикации.

В Бобруйской укрупненной типографией пошли дальше. Руководство типографии заявило Александр Комару, что изготовить агитационные листовки в нужные сроки невозможно, поскольку «произошла поломка технического оборудования».


Как заявил кандидат в депутаты, на словах ему объяснили, что «поломка» также связана с фразой про Лукашенко и устранят её, когда он уберет слова про президента.

Бобруйский-Ленинский округ №78 пока самый необычный из всех избирательных округов Могилевской области. Помимо странной цензуры, на которую натолкнулся Александр Комар, в этом же округе внезапно снялись с выборов два кандидата, работающих в государственных учреждениях.

Главным кандидатом на победу по округу считается Ирина Рынейская – действующий депутат Палаты представителей, которая долгое время занимала руководящий пост в Бобруйском горисполкоме.
 
 
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Причем на типографии отказ объяснили тем, что у них сломалась аппаратура, и починится она только когда кандидат уберет слова про Лукашенко. Магия!
 
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