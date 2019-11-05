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Роналду забил очень смешной гол «Локомотиву», но его засчитали не ему
Источник материала: Tut.by
Во время матча «Локомотив» — «Ювентус» первый мяч был забит туринской командой в самом конце 3-й минуты встречи благодаря курьезной ошибке российского голкипера.
Со штрафного со своей «фирменной» позиции пробил по воротам Роналду. Мяч попал точно в Гилерме, который каким-то необъяснимым образом выронил мяч в собственные ворота.
К сожалению для португальца с линии ворот добил в сетку его одноклубник Ремзи, на него и засчитали гол. Смотрите, как это было:
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Мяч залетел в ворота уже на 3-й минуте матча.
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