Роналду забил очень смешной гол «Локомотиву», но его засчитали не ему

Источник материала: Tut.by

Во время матча «Локомотив» — «Ювентус» первый мяч был забит туринской командой в самом конце 3-й минуты встречи благодаря курьезной ошибке российского голкипера.

Со штрафного со своей «фирменной» позиции пробил по воротам Роналду. Мяч попал точно в Гилерме, который каким-то необъяснимым образом выронил мяч в собственные ворота.

К сожалению для португальца с линии ворот добил в сетку его одноклубник Ремзи, на него и засчитали гол. Смотрите, как это было:

Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринато https://t.co/N79FVh5x3Q #ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019