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Накануне 7 ноября в строительном колледже Мстиславля открыли новую лабораторию
06.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Традиционно по всей стране в преддверии празднования Дня Октябрьской революции открываются новые социально-значимые объекты: предприятия, учреждения здравоохранения и образования, вводятся в эксплуатацию новые дороги и мосты.
Добрую традицию в этом году поддержали и в Мстиславле.
Новая лаборатория для обучающихся строительного колледжа, открытая за средства Мстиславского государственного строительного колледжа, стала хорошим подарком.
В торжественном открытии новой лаборатории приняли участие представители местной власти, духовенства, педагоги и обучающиеся колледжа.
Право перерезать красную ленту и тем самым дать старт для новых знаний было предоставлено председателю районного исполнительного комитета Дмитрию Пимошенко и директору колледжа Леониду Виктосенко.
Уже с понедельника учащиеся учреждения образования, которые получают здесь специальность продавца-лаборанта, сядут за парты и будут реализовывать полученные теоретические знания на практике.
Наталья ТИХАНОВСКАЯ.
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Традиционно по всей стране в преддверии празднования Дня Октябрьской революции открываются новые социально-значимые объекты: предприятия, учреждения...
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