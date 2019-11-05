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Накануне 7 ноября в строительном колледже Мстиславля открыли новую лабораторию

06.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Традиционно по всей стране в преддверии празднования Дня Октябрьской революции открываются новые социально-значимые объекты: предприятия, учреждения здравоохранения и образования, вводятся в эксплуатацию новые дороги и мосты.

Добрую традицию в этом году поддержали и в Мстиславле.

Новая лаборатория для обучающихся строительного колледжа, открытая за средства Мстиславского государственного строительного колледжа, стала хорошим подарком.

В торжественном открытии новой лаборатории приняли участие представители местной власти, духовенства, педагоги и обучающиеся колледжа.

Право перерезать красную ленту и тем самым дать старт для новых знаний было предоставлено председателю районного исполнительного комитета Дмитрию Пимошенко и директору колледжа Леониду Виктосенко.

Уже с понедельника учащиеся учреждения образования, которые получают здесь специальность продавца-лаборанта, сядут за парты и будут реализовывать полученные теоретические знания на практике.

Наталья ТИХАНОВСКАЯ. 

 

 
 
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Традиционно по всей стране в преддверии празднования Дня Октябрьской революции открываются новые социально-значимые объекты: предприятия, учреждения...
 
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