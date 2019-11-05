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«Нас кормят этими продуктами, и ещё получаем деньги». В белорусской школе организовали целую бизнес-компанию
Источник материала: СТВ
Те времена, когда в очереди за бананами стояли по 8 часов, а сладости доставали с большим трудом и частенько «по блату», нынешнее поколение не помнит.
Ничем не примечательное школьное кафе. Выбор огромный. Хотя и сегодня кое-чего здесь не достать. Например, чипсов или популярной во многих странах газировки. В белорусских школах – в основе меню исключительно здоровое питание.
Это уже столовая сельской школы. Обед традиционный, но есть одна существенная отличительная черта: продукты с собственного огорода. Школьная бизнес-компания. Этим сегодня тоже никого не удивишь.
Во-первых, можно освоить любое дело, будь то пошив одежды или производство кухонных принадлежностей, во-вторых, организовать или наладить сбыт – то есть практические навыки менеджмента и маркетинга, ну и, наконец, заработать на свои собственные расходы. В сельской местности, конечно, взялись за сельское хозяйство. Кстати, инвентарь тоже дело рук школьников.
Школа в Гореничах с большой историей: существует с 1884 года. Гордятся здесь не только историческими достижениями, но и современным укладом жизни.
Исключительно чистый продукт, выращенный собственными руками.
Школьники:
Я себе на новый телефон собрал, а все остальное отдал маме на хозяйство.
Полный цикл и полное обеспечение собственных потребностей. Более 2 тонн картошки, 600 килограммов капусты, сотни кг моркови, лука, свеклы и даже соленые огурцы, а все невостребованное в школьной столовой – на продажу и шефскую помощь. Например, интернату.
Подробности – в
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«Нас кормят этими продуктами, и ещё получаем деньги». В белорусской школе организовали целую бизнес-компанию
Те времена, когда в очереди за бананами стояли по 8 часов, а сладости доставали с большим трудом и частенько «по блату», нынешнее поколение не помнит. О том, как...
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