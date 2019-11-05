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Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До конца 2019 года здесь планируют выпустить до 7000 пар уже пластиковых, а не деревянных лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые партии для белорусских школьников, остальные – на полки магазинов.
По поручению Президента на предприятии провели комплексную модернизацию.
Проблемы у белорусского лыжного бренда начались с приходом на рынок пластика. Наши деревянные лыжи сразу потеряли очки, не выдержав конкуренции с легким и прочным материалом.
Но гремевшее когда-то на весь Советский Союз производство решили не закрывать, а вдохнуть новую жизнь. В сентябре 2018-го глава государства поставил задачу и жесткие сроки: начать выпуск отечественных пластиковых лыж, недорогих и конкурентоспособных.
Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:
Деревянная «начинка» лыж из белорусской осины, а гибкий материал для пяточной и носочной части разработали наши ученые. Из импортного – покрытие и смазка, но уже есть разработки отечественных аналогов.
Это позволит еще больше снизить себестоимость. Модернизацию производства провели меньше чем за год. В итоге увеличили число рабочих мест, что остро необходимо для небольшого городка.
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
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Новости Беларуси. До конца 2019 года здесь планируют выпустить до 7000 пар уже пластиковых, а не деревянных лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые...
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