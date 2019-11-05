ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

06.11.2019 22:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До конца 2019 года здесь планируют выпустить до 7000 пар уже пластиковых, а не деревянных лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Первые партии для белорусских школьников, остальные – на полки магазинов.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

По поручению Президента на предприятии провели комплексную модернизацию.

Александр Лукашенко: «Нужны через год такие лыжи»

Проблемы у белорусского лыжного бренда начались с приходом на рынок пластика. Наши деревянные лыжи сразу потеряли очки, не выдержав конкуренции с легким и прочным материалом.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Но гремевшее когда-то на весь Советский Союз производство решили не закрывать, а вдохнуть новую жизнь. В сентябре 2018-го глава государства поставил задачу и жесткие сроки: начать выпуск отечественных пластиковых лыж, недорогих и конкурентоспособных.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:
Уже мы можем говорить, что наши лыжи ничуть не уступают ни украинским, ни российским. Дальше активно будем работать с университетом технологическим, с Академией наук. Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Деревянная «начинка» лыж из белорусской осины, а гибкий материал для пяточной и носочной части разработали наши ученые. Из импортного – покрытие и смазка, но уже есть разработки отечественных аналогов.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Это позволит еще больше снизить себестоимость. Модернизацию производства провели меньше чем за год. В итоге увеличили число рабочих мест, что остро необходимо для небольшого городка.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Такое заместить производство было крайне сложно. Поэтому это естественно для области, для нашей республики – новое предприятие высокоэффективное, которое во всех отношениях нужное. И это даст стимул для развития.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Люди в материале: Виктор Шейман, Анатолий Лис
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. До конца 2019 года здесь планируют выпустить до 7000 пар уже пластиковых, а не деревянных лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ежедневно могут заниматься до 700 человек. В Шабанах открыли новый бассейн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика