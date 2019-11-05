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Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты
Источник материала: СТВ
Достать красивое модное платье в те дефицитные времена в магазинах было нереально. Зато журнал «Бурда» и книги по кройке и шитью читали регулярно. Так что, когда маленьким модницам хотелось нарядиться, мамы садились за швейную машинку.
Беларусь – страна красивых женщин. Подчеркнуть эту красоту сегодня не проблема. Причем учатся это делать с раннего детства.
Недели моды, подиумы, дизайнерские коллекции. Все это сегодня в Беларуси есть.
Анна Ляшенко, директор модельного агентства для детей:
Десятки школ красоты по всей стране. Маленькие мисс не просто представляют Беларусь на международной арене. Побеждают и доказывают: славянские красавицы знают толк в фэшн-индустрии.
В школах моделей сегодня всесторонне развитие. Осанка, стиль, уверенность в себе, хорошая физическая форма, интеллект. И, наконец, чувство прекрасного.
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Достать красивое модное платье в те дефицитные времена в магазинах было нереально. Зато журнал «Бурда» и книги по кройке и шитью читали регулярно. Так что, когда...
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