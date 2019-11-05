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Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты

06.11.2019 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Достать красивое модное платье в те дефицитные времена в магазинах было нереально. Зато журнал «Бурда» и книги по кройке и шитью читали регулярно. Так что, когда маленьким модницам хотелось нарядиться, мамы садились за швейную машинку.

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты

О том, как воспитать вундеркинда, и что сегодня интересно детям рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Беларусь – страна красивых женщин. Подчеркнуть эту красоту сегодня не проблема. Причем учатся это делать с раннего детства.

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты

Недели моды, подиумы, дизайнерские коллекции. Все это сегодня в Беларуси есть.

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты

Анна Ляшенко, директор модельного агентства для детей:
Я, наверное, восполняю что-то. В моем детстве не было модельных агентств, может и были, но их было совсем немного. Модельные школы пользуются популярностью у родителей, это становится модно.

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты

Десятки школ красоты по всей стране. Маленькие мисс не просто представляют Беларусь на международной арене. Побеждают и доказывают: славянские красавицы знают толк в фэшн-индустрии. 

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты

В школах моделей сегодня всесторонне развитие. Осанка, стиль, уверенность в себе, хорошая физическая форма, интеллект. И, наконец, чувство прекрасного.

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Анна Ляшенко
 
 
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Достать красивое модное платье в те дефицитные времена в магазинах было нереально. Зато журнал «Бурда» и книги по кройке и шитью читали регулярно. Так что, когда...
 
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