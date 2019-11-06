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В Беларуси будут декларировать на границе средства для стирки. Кого коснется нововведение

06.11.2019 22:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет министров Беларуси принял постановление, которым предусмотрено обязательное декларирование соответствия на синтетические моющие средства и стиральные порошки. Об этом говорится на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.


Фото:pixabay.com

Новая норма вступит в силу 24 апреля 2020 года. В МАРТ пояснили, что подобные меры необходимы для того, чтобы обезопасить внутренний рынок от небезопасной и некачественной продукции.

Нововведение будет распространяться на стиральные порошки, гранулы, пасту, различные таблетки, жидкие средства и блоки.

Кому же придется декларировать соответствие этих товаров при ввозе в Беларусь? В документе это конкретно не прописано. Однако декларирование соответствия — это форма подтверждения изготовителем, поставщиком или продавцом того, что выпускаемый им в обращение товар соответствует всем требованиям технических норм. То есть в определении о физических лицах и товарах для личного пользования речи не идет.

— Постановление распространяется на поставщиков и импортеров, — подтвердил FINANCE.TUT.BY надежный источник.

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Новый порядок ввоза подобных товаров вступит в силу 24 апреля 2020 года.
 
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