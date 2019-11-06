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Средства для стирки нужно будет декларировать
Источник материала: БДГ
Моющие средства – порошки, гранулы, таблетки, пасты, блоки, жидкие средства – будут подлежать обязательному таможенному декларированию.
Информацию сообщили
Такое новшество содержится в постановлении Совмина Беларуси от 18 октября 2019 года и начнет действовать с 24 апреля 2020 года.
В МАРТ сообщают, что введение декларирования синтетических моющих средств принято для защиты внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции.
Норма вступит в силу с 24 апреля 2020 года.
Предполагается, что нововведение коснется только субъектов хозяйствования.
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Моющие средства – порошки, гранулы, таблетки, пасты, блоки, жидкие средства – будут подлежать обязательному таможенному декларированию.
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