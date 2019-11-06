Средства для стирки нужно будет декларировать

Моющие средства – порошки, гранулы, таблетки, пасты, блоки, жидкие средства – будут подлежать обязательному таможенному декларированию.

Информацию сообщили БЕЛТА в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Такое новшество содержится в постановлении Совмина Беларуси от 18 октября 2019 года и начнет действовать с 24 апреля 2020 года.

В МАРТ сообщают, что введение декларирования синтетических моющих средств принято для защиты внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции.

Норма вступит в силу с 24 апреля 2020 года.

Предполагается, что нововведение коснется только субъектов хозяйствования.