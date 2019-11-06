ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рудый о покорении Китая: Если один муравей найдет сладкое, то придут и другие

06.11.2019 21:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Поднебесная активно меняется и посол призывает не упускать этот важный момент.

Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый на белорусско-китайском бизнес-форуме в Шанхае сделал ряд заявлений, сообщает TUT.BY.

— Падение экспорта в Китай в 2016 году удалось восстановить темпами, опередившими экспорт в Россию, ЕС, на другие большие рынки, — констатировал посол.


Он подчеркнул, что заметно выросло число экспортных позиций: за 3 года с 211 до 266, число экспортеров — со 145 до 287, в том числе частных с 75 до 159, и крупных (более 1 млн долларов в год), с 18 до 33.

— Это подтверждает китайскую мудрость: если один муравей найдет сладкое, то придут и другие, — отметил дипломат.


Он также отметил изменение технологий: с 2017 года Китай вкладывает в искусственный интеллект, это фетиш для страны.

— Парадокс, но в самой многочисленной стране полупустые рестораны и магазины: люди покупают и живут онлайн. Уже четверть товаров в Китае продается через интернет. Пока наши товары в китайском интернете торгуют россияне, а не мы. Да и цены на товары на белорусском заводе и в китайском интернете выше в 5 — 7 раз. Китайцы уже забывают, какого цвета деньги, все платежи — безналичные, — сказал посол. — Китай большой, можно найти любую нишу, но лучше грести по течению, быть на одной волне с Китаем. Сегодня в Китае это регионы, услуги и технологии. Предлагаю воспользоваться этими возможностями.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поднебесная активно меняется и посол призывает не упускать этот важный момент.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гандбол. Сергей Рутенко: Впечатлило рукопожатие Лукашенко. Мощная рука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика