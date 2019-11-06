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Гандбол. Сергей Рутенко: Впечатлило рукопожатие Лукашенко. Мощная рука

06.11.2019 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легендарный белорусский полусредний Сергей Рутенко рассказал о знакомстве с Александром Лукашенко.

- Когда было открытие ДС "Уручье", Александр Григорьевич сказал: "Приходи на хоккей". Для меня это было так… Если это приглашение, то, может, я неправильно сделал, что отказался. Но на тот момент я еще был действующим спортсменом, поэтому как все совмещать, мне было непонятно. Я тренировался. Я ему еще тогда сказал: "Александр Григорьевич, я не умею кататься на коньках". "Научим, не бойся", — говорит. Но тогда у меня было по две тренировки в день.

- Какое впечатление он на тебя произвел?


- Приятное. Эрудированный человек, интересно послушать, когда он говорит. Много за чем следит, многое знает. Было приятно осознавать, что он следит за гандболом. Знаешь, когда высшее должностное лицо государства, президент твоей страны смотрит, как ты играешь, и переживает, болеет, каждому нормальному человеку от этого будет приятно.

- Люди, которые его видели, говорят, что он производит очень серьезное впечатление своими габаритами.

- Ну я чуть-чуть больше. Но впечатлил, да. Рукопожатие впечатлило. Я привык, что, когда жму руку кому-то, — "обтекает". А тут я понял, что рука такая, что мне с моей… Мощная рука, — сказал Рутенко в интервью для проекта MelkazeRAW.
 
 
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Легендарный белорусский полусредний Сергей Рутенко рассказал о знакомстве с Александром Лукашенко.
 
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