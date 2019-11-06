Первая победа “Правил Нельсона Манделы”: МВД внесло изменения в Правила внутреннего распорядка тюрем

УСЛОВИЯ В СИЗО ВНЕ ЗАКОНА









Правозащитники хотят исключить противоречия в белорусском законодательстве. Милицейские Правила внутреннего распорядка грубо нарушают санитарно-гигиенические нормы и, соответственно, право граждан на здоровье, гарантированное Конституцией. Кроме того, использование металлических заграждений, лишающих узников дневного света, противоречит Минимальным стандартным правилам ООН в отношении обращения с заключенными.





Милицейское руководство приняло двоякое решение: металлические щиты-жалюзи пока не объявлены вне закона, но инженерные приспособления на окнах должны меняться в сторону улучшения. Камнем преткновения стал пункт 45 ПВР, который ранее гласил:





“45. На окна камер устанавливаются металлические сварные решетки, а при необходимости – щиты-жалюзи. Со стороны камер окна прикрываются решёткой, исключающей доступ к стеклу…”





Теперь же ситуация несколько изменилась. Заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь Андрей Дайлида сообщил правозащитникам, что “согласно постановлению МВД от 18.07.2019 года №197 в первое предложение пункта 45 главы 11 ПВР внесены следующие дополнения “и иные альтернативные инженерные заграждения, конструкция которых позволяет пропускать в камеру естественное освещение и одновременно обеспечить надёжную изоляцию”.





Правозащитник «Могилевской весны» Александр Бураков отмечает, что далее всё будет зависеть от активности граждан. Нужно контролировать, как начальство СИЗО и тюрем будет реагировать на изменения в Правилах – то есть, сколько “ресничек” будет срезано и что появится вместо них.





В будущем, отмечает он, стоит задача законодательно запретить применение таких конструкций, как металлические щиты-жалюзи.