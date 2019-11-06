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Первая победа “Правил Нельсона Манделы”: МВД внесло изменения в Правила внутреннего распорядка тюрем

06.11.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изменится ли к лучшему жизнь узников – зависит от активности граждан. МВД ограничилось полумерами.

Правозащитники «Могилёвской весны» получили обнадёживающий ответ из Департамента исполнения наказаний. Ранее они направили заявление на имя министра внутренних дел с просьбой исключить из Правил внутреннего распорядка (ПВР) исправительных учреждений требование, предписывающее устанавливать на окна камер металлические щиты-жалюзи (“реснички”), превратившие белорусские СИЗО в средневековые темницы, пишет mspring.online

УСЛОВИЯ В СИЗО ВНЕ ЗАКОНА


Правозащитники хотят исключить противоречия в белорусском законодательстве. Милицейские Правила внутреннего распорядка грубо нарушают санитарно-гигиенические нормы и, соответственно, право граждан на здоровье, гарантированное Конституцией. Кроме того, использование металлических заграждений, лишающих узников дневного света, противоречит Минимальным стандартным правилам ООН в отношении обращения с заключенными.

Милицейское руководство приняло двоякое решение: металлические щиты-жалюзи пока не объявлены вне закона, но инженерные приспособления на окнах должны меняться в сторону улучшения. Камнем преткновения стал пункт 45 ПВР, который ранее гласил:

“45. На окна камер устанавливаются металлические сварные решетки, а при необходимости – щиты-жалюзи. Со стороны камер окна прикрываются решёткой, исключающей доступ к стеклу…”

Теперь же ситуация несколько изменилась. Заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь Андрей Дайлида сообщил правозащитникам, что “согласно постановлению МВД от 18.07.2019 года №197 в первое предложение пункта 45 главы 11 ПВР внесены следующие дополнения “и иные альтернативные инженерные заграждения, конструкция которых позволяет пропускать в камеру естественное освещение и одновременно обеспечить надёжную изоляцию”.

Правозащитник «Могилевской весны» Александр Бураков отмечает, что далее всё будет зависеть от активности граждан. Нужно контролировать, как начальство СИЗО и тюрем будет реагировать на изменения в Правилах – то есть, сколько “ресничек” будет срезано и что появится вместо них.

В будущем, отмечает он, стоит задача законодательно запретить применение таких конструкций, как металлические щиты-жалюзи.


Примечательно, что Андрей Дайлида ссылается на постановление МВД №197, изменившее Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений ещё 18 июля 2019 года. Найти его действительно удалось, однако Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь pravo.by опубликовал его только 24 сентября. Изменения вступили в силу с 25 сентября нынешнего года.

АДЕКВАТНОЕ МВД И НЕАДЕКВАТНАЯ ПРОКУРАТУРА


Переписка показала, как ни странно, весьма адекватное понимание проблем со стороны МВД и совсем обескураживающий непрофессионализм работников прокуратуры, утверждает Александр Бураков.

Белорусская пенитенциарная система устарела и морально, и физически. Ответы, которые давали чиновники ДИН МВД в течение полугодовой переписки указывали, что они не против изменений.

Но вот надзорный орган – прокуратура – вдруг заняла противоположную позицию.

Национальный правовой Интернет-портал 24 сентября уже опубликовал информацию о том, что Министерство внутренних дел внесло изменения в собственное постановление.

А прокурор Могилёвской области Александр Чадюк письмом от 24 октября, то есть, ровно через месяц, написал в ответе правозащитникам, что “оборудование камер могилёвской Тюрьмы №4 соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь”. А следующий его абзац мы приведём целиком:

“С учётом проведённых проверок, заключений специалистов УЗ “Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилёвской области”, отсутствия обращений осуждённых на протяжении ряда лет по вопросу недостаточной освещённости камер тюрьмы №4, оснований для принятия мер по внесению изменений, дополнений в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждённых постановлением МВД Республики Беларусь №174 от 20 октября 2000 г., не имеется”.

В настоящее время правозащитники направили коллективную жалобу на действия прокурора Могилёвской области и его зама в адрес Генпрокурора страны. Вместо того, чтобы разрешать коллизии и устранять противоречия в белорусском законодательстве они дублировали отписки. О сомнительной позиции зампрокурора области Сергея Сильвановича мы уже писали. 

Тяжба выявила новые проблемы. Например, отмечает Александр Бураков, целый ряд чиновников из самых разных силовых ведомств вдруг стали в ответах повторять кем-то придуманную версию о том, что санитарными нормами и правилами не установлены нормы естественной освещённости для помещений камерного типа. К примеру, это утверждал в своем письме, начальник Департамента финансов и тыла МВД Виктор Дубовец.

Получается, что в тюрьмах и СИЗО уже не действует белорусское законодательство? Или, попав в тюрьму, граждане теряют свои права и становятся людьми второго сорта? Какие нормы действуют в тюрьме, если руководители пенитенциарных учреждений не считают нужным подчиняться правилам, действующим на воле? Все эти вопросы требуют срочного ответа.
 
 
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Изменится ли к лучшему жизнь узников – зависит от активности граждан. МВД ограничилось полумерами.
 
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