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Исламские боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе

06.11.2019 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таджикистана. Боевики исламского государства атаковали пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исламские боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе

20 террористов проникли к пропускному пункту со стороны Афганистана. В результате перестрелки погибли пограничник и сотрудник МВД Таджикистана. Военным удалось ликвидировать 15 боевиков, остальные были задержаны. Сейчас их допрашивают правоохранители.

Исламские боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе

Нападение произошло на фоне международной встречи, которая проходит в эти дни в Ташкенте. Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества посвящен теме борьбы с терроризмом.

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Новости Таджикистана. Боевики исламского государства атаковали пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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