Исламские боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе

Источник материала: СТВ

Новости Таджикистана. Боевики исламского государства атаковали пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





20 террористов проникли к пропускному пункту со стороны Афганистана. В результате перестрелки погибли пограничник и сотрудник МВД Таджикистана. Военным удалось ликвидировать 15 боевиков, остальные были задержаны. Сейчас их допрашивают правоохранители.





Нападение произошло на фоне международной встречи, которая проходит в эти дни в Ташкенте. Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества посвящен теме борьбы с терроризмом.