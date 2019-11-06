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Исламские боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе
Источник материала: СТВ
Новости Таджикистана. Боевики исламского государства атаковали пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 террористов проникли к пропускному пункту со стороны Афганистана. В результате перестрелки погибли пограничник и сотрудник МВД Таджикистана. Военным удалось ликвидировать 15 боевиков, остальные были задержаны. Сейчас их допрашивают правоохранители.
Нападение произошло на фоне международной встречи, которая проходит в эти дни в Ташкенте. Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества посвящен теме борьбы с терроризмом.
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Новости Таджикистана. Боевики исламского государства атаковали пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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