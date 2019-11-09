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Афиша мероприятий на выходные в Каменецком районе
06.11.2019 14:10 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
7 ноября
Видомлянский СДК — детская дискотека, начало 19.00;
Долбизнянский СДК — выставка детского рисунка «Палитра осени»;
8 ноября
Верховичский СДК — Информационный час «Учимся строить тело и дух», начало 18.00;
Волчинский СДК — выставка «Осенние зарисовки»;
Дмитровичский СДК — мастер-класс по рисованию простым карандашом «Карандаш для начинающих», начало 15.00; детская дискотека, начало 16.00;
Каменецкий РДК — торжественное мероприятие с концертной программой ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, начало 14.00;
Новицковичский СДК — детская игровая программа «Потерянное время», начало 14.00;
Огородникский СДК — мастер-класс по вышиванию крестом, начало 14.00; выставка;
Пограничный СДК — концертная программа «Осень жизни», начало 14.00;
9 ноября (суббота)
Верховичский СДК – детская дискотека, начало в 18.30;
Каленковичский СДК – детская дискотека, начало в 14.00;
Новицковичский СДК – дискотека «Чистый возраст», начало в 20.00;
Огородникский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;
Пелищенский СЦКиД – концертная программа ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, начало в 12.00;
Речицкий СДК – детская сюжетно-игровая программа «В каждой крошке хлеба – труд» начало в 15.00; детская дискотека;
Ряснянский СДК – концертная программа «Хвала рукам, что пахнут хлебом», начало в 18.00;
Ставский СДК – игровая игра «Планета детства», начало в 14.00; тематическая дискотека «Мы за ЗОЖ» начало в 21.00;
Турнянский СДК – детская дискотека начало в 18.00; выставка «Осенний каприз»;
10 ноября (воскресенье)
Ставский СДК – выставка «Рукам работа – душе праздник»; начало в 14.00.
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7 ноября Видомлянский СДК — детская дискотека, начало 19.00; Долбизнянский СДК — выставка детского рисунка Сообщение Афиша мероприятий на выходные в Каменецком...
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