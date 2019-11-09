﻿ Афиша мероприятий на выходные в Каменецком районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Афиша мероприятий на выходные в Каменецком районе

06.11.2019 14:10 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

7 ноября

Видомлянский СДК — детская дискотека, начало 19.00;

Долбизнянский СДК — выставка детского рисунка «Палитра осени»;

8 ноября

Верховичский СДК — Информационный час «Учимся строить тело и дух», начало 18.00;

Волчинский СДК — выставка «Осенние зарисовки»;

Дмитровичский СДК — мастер-класс по рисованию простым карандашом «Карандаш для начинающих», начало 15.00; детская дискотека, начало 16.00;

Каменецкий РДК — торжественное мероприятие с концертной программой ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, начало 14.00;

Новицковичский СДК — детская игровая программа «Потерянное время», начало 14.00;

Огородникский СДК — мастер-класс по вышиванию крестом, начало 14.00; выставка;

Пограничный СДК — концертная программа «Осень жизни», начало 14.00;

9 ноября (суббота)

Верховичский СДК – детская дискотека, начало в 18.30;

Каленковичский СДК – детская дискотека, начало в 14.00;

Новицковичский СДК – дискотека «Чистый возраст», начало в 20.00;

Огородникский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;

Пелищенский СЦКиД – концертная программа ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, начало в 12.00;

Речицкий СДК – детская сюжетно-игровая программа «В каждой крошке хлеба – труд» начало в 15.00; детская дискотека;

Ряснянский СДК – концертная программа «Хвала рукам, что пахнут хлебом», начало в 18.00;

Ставский СДК – игровая игра «Планета детства», начало в 14.00; тематическая дискотека «Мы за ЗОЖ» начало в 21.00;

Турнянский СДК – детская дискотека начало в 18.00; выставка «Осенний каприз»;

 10 ноября (воскресенье)

Ставский СДК – выставка «Рукам работа – душе праздник»; начало в 14.00.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 ноября Видомлянский СДК — детская дискотека, начало 19.00; Долбизнянский СДК — выставка детского рисунка Сообщение Афиша мероприятий на выходные в Каменецком...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар на торгах 6 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика