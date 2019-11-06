«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в Лиге чемпионов, «Реал» забил шесть голов

Источник материала: Tut.by

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Итальянский «Ювентус» одержал трудовую победу в гостях над московским «Локомотив» в четвертом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Уже на восьмой минуте курьезный гол забил Аарон Рэмзи: Роналду пробил с 25 метров, а вратарь «Локомотива» Гильерме не смог зафиксировать мяч, который прополз у него между ног. Уже на линии ворот Рэмзи сделал еще одно касание. На него гол в итоге и записали.

Довольно быстро Алексей Миранчук сравнял счет. Казалось, матч так и закончится вничью, но в самой концовке встречи произошло два важных события. Сначала Сарри заменил Криштиану Роналду, чем португалец был явно недоволен. А в добавленное время Дуглас Коста принес гостям победу — 1:2.



Reuters

В другом матче группы «Байер» неожиданно обыграл мадридский «Атлетико» — 2:1.

Положение после четырех туров: 1. «Ювентус» — 10, 2. «Атлетико» — 7, 3. «Локомотив» — 3, 4. «Байер» — 3.

В невероятном матче за второе место в группе С загребское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграли 3:3. Обе команды заканчивали матч вдесятером, а чемпионы Украины забили два гола в компенсированное к поединку время. Причем последний мяч был забит с пенальти за снос вратаря (!) на восьмой добавленной минуте.

Уже практически обеспечивший себе первое место «Манчестер Сити» сыграл в гостях вничью с «Аталантой» — 1:1.

Положение после четырех туров: 1. «Манчестер Сити» — 10, 2. «Шахтер» — 5, 3. «Динамо» З — 5, 4. «Аталанта» — 1.

Практически завершилась борьба за две путевки в плей-офф в группе А. Мадридский «Реал» разгромил «Галатасарай» со счетом 6:0. Хет-трик сделал 18-летний форвард Родриго.

«Пари Сен-Жермен» одержал минимальную победу над «Брюгге» — 1:0.

Положение после четырех туров: 1. «Пари Сен-Жермен» — 12, 2. «Реал» — 7, 3. «Брюгге» — 2, 4. «Галатасарай» — 1.

Все ясно после четырех туров и в группе В. «Тоттенхэм» разгромил в гостях «Црвену Звезду» — 4:0, а «Бавария» уверенно обыграла «Олимпиакос» — 2:0.

Положение после четырех туров: 1. «Бавария» — 12, 2. «Тоттенхэм» — 7, 3. «Црвена Звезда» — 3, 4. «Олимпиакос» — 1.

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