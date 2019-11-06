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«Подсадила бабушка». Минчанин хотел спеть в дуэте с Меладзе - и вот что у него получилось

07.11.2019 01:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 ноября в «Минск-Арене» прошел концерт Валерия Меладзе. Во время выступления кумир тех, кто помнит 90-ые, исполнил мечту 19-летнего минчанина Руслана Рогалевича о дуэте. Довольный белорус рассказал AFISHA.TUT.BY, как он месяц занимался вокалом, чтобы спеть с кумиром.

Руслан написал письмо в редакцию за пару дней до концерта. Парень рассказал, что несмотря на свой юный возраст (а некоторые песни Меладзе старше, чем Руслан), он очень любит творчество российского поп-исполнителя. Признается, что подсадила на эту музыку бабушка. Со временем творчество стало близким по духу и самому парню.


Фото: из личного архива Руслана. Селфи с Валерием он сделал на концерте 6 ноября

Так у Руслана появилась мечта — спеть с кумиром на одной сцене. Первая попытка провалилась: в 2017 году парень подарил артисту розы и попросил взять его в дуэт на песню «Обернитесь» (дуэт Валерия Меладзе и Григория Лепса). Чтобы выглядеть достойно, он за месяц до концерта ходил на курсы по вокалу — в обычной жизни пением он не занимается. Но его на сцену в тот год не пропустила охрана, хотя сам Меладзе и не был против.

— Абсолютно не помню, как тогда прозвучала любимая песня. Я поник и на пять дней после этого ушел в жесткую депрессию, — вспоминает Руслан. — Даже сходил на концерт Бузовой, чтобы почувствовать этакий контраст.

В этом году парень решил быть настойчивее: как только в продаже появились билеты — он сразу же купил место в первом ряду партера за 173 рубля. Уступать охране он тоже не стал: к середине концерта Руслан подарил Меладзе розы и рассказал про незакрытый гештальт. А потом еще раз «напомнился» возле сцены.

Меладзе о просьбе не забыл и перед песней вызвал парня на сцену. А Руслан и тут не растерялся, попросив исполнить партию самого Валерия. Артист определенно удивился, но не сопротивлялся.

Зал тепло поддержал дуэт, а молодой человек успел в эйфории сделать селфи на сцене. В этот же вечер парень в социальных сетях в шутку написал: «Собрал „Минск-Арену“». И добавил: «Я спел с любимым певцом. Верьте в мечты, они сбываются».

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Теги: Минск
 
 
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На концерте Валерия Меладзе 19-летний белорус исполнил свою мечту - и только со второй попытки.
 
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